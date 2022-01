T.Ư Đoàn xúc tiến nhiều hoạt động chăm lo tết cho người dân, thanh niên

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang, chương trình tổ chức cho 2.000 sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê nhà đón tết trên những chuyến xe, chuyến tàu, máy bay miễn phí. Đồng thời hỗ trợ cho 800 sinh viên, thanh niên công nhân tiêu biểu, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ Đoàn, Hội, lực lượng tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình. Những trường hợp đón tết xa nhà, ban tổ chức tặng mỗi người 1 phần quà (500.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 200.000 đồng).

Cùng ngày, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết lực lượng biên phòng và người dân biên giới thuộc TX.Tân Châu, An Giang. Tại đây, anh Nguyễn Minh Triết trao tặng 20 suất hỗ trợ học tập và 10 suất học bổng Vừ A Dính; tặng 20 xe đạp và hỗ trợ 50 bộ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao 200 phần quà của Hội đồng Đội T.Ư cho Hội đồng Đội tỉnh An Giang.





Ngoài ra, để giúp các hộ dân hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết, lãnh đạo T.Ư Đoàn đã trao tặng 100 phần quà và 500 túi an sinh. T.Ư Đoàn cũng tặng lực lượng biên phòng dụng cụ y tế phòng, chống dịch Covid-19 và 10 bộ đèn năng lượng mặt trời... Tổng trị giá quà tặng hơn 600 triệu đồng.