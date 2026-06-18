Tạ của 'Mưa đỏ' bất ngờ làm 'bố đơn thân'

Sáng 18.6, nhà sản xuất Co Studios và Orange Films vừa công bố poster đầu tiên của phim điện ảnh Chuyến đi nhớ đời. Tác phẩm xoay quanh hành trình của một ông bố đơn thân và cậu con trai trong chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ trên đảo.

Theo nội dung được nhà sản xuất tiết lộ, phim xoay quanh Hoàng (Phương Nam), một ông bố đơn thân bất ngờ mất việc. Trong chuyến đi cùng con trai là An (Lê Bảo Nam), cả hai lạc vào cuộc sống trên đảo. Trong khi người cha tìm mọi cách để trở về, cậu bé lại muốn ở lại. Sự khác biệt trong suy nghĩ của hai cha con được gợi mở ngay trên poster qua câu nói: "Ba ơi... con không muốn về".

Poster giới thiệu hình ảnh Phương Nam cùng diễn viên nhí Lê Bảo Nam vui đùa dưới ánh nắng bên bờ biển Ảnh: NSX

Tên gọi Chuyến đi nhớ đời cũng tạo nhiều tò mò. Cụm từ "nhớ đời" thường gắn với những trải nghiệm khó quên, có thể là niềm vui, thử thách hoặc những biến cố làm thay đổi cuộc sống của một con người. Tuy nhiên, ê kíp chưa tiết lộ chi tiết điều gì đã biến hành trình của hai cha con trở thành một kỷ niệm đặc biệt.

Bước chuyển mới của Phương Nam

Bên cạnh câu chuyện gia đình, dự án còn nhận được sự quan tâm bởi đây là lần đầu Phương Nam giữ vai trò trung tâm trong một bộ phim điện ảnh.

Trước đó, nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều dạng nhân vật khác nhau, từ nhân vật Tạ trong Mưa đỏ đến hình tượng giang hồ trong Trùm sò. Với Chuyến đi nhớ đời, anh thử sức với hình ảnh một người cha loay hoay học cách thấu hiểu và đồng hành cùng con trai.

Thông qua hành trình của hai cha con, bộ phim muốn gửi gắm thông điệp rằng đôi khi điều đáng nhớ nhất không nằm ở đích đến mà ở những người đồng hành trên suốt chặng đường.

Chuyến đi nhớ đời do Lê Nhựt Phạm Huy đạo diễn, được sản xuất bởi Co Studios và Orange Films, dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào tháng 10.2026.