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Giải trí Phim

Diễn viên phim 'Mưa đỏ' nói gì về định kiến 'trai cơ bắp thường diễn dở'?

Thạch Anh
Thạch Anh
08/06/2026 12:40 GMT+7

Sau 'Mưa đỏ', Lương Gia Huy hội ngộ khán giả với vai diễn trong 'Ốc mượn hồn', nỗ lực vượt qua định kiến 'trai cơ bắp thường diễn dở'.

Trước khi Ốc mượn hồn ra rạp, Trung Tín chỉ xuất hiện thoáng qua trong trailer và gần như “lép vế” trên poster. Tuy nhiên, đến khi phim chính thức công chiếu, nhân vật do Lương Gia Huy thủ vai trở thành mắt xích quan trọng, góp phần đẩy câu chuyện lên cao trào.

Màn 'lột xác' của Lương Gia Huy

Hóa thân thành Trung Tín, Lương Gia Huy bộc lộ nội tâm mâu thuẫn của nhân vật, đồng thời đem lại tiếng cười cho người xem. Nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ: “Thật ra trước khi phim ra mắt, tôi không nghĩ vai của mình sẽ được chú ý nhiều. Vì đây là một tuyến nhân vật không có quá nhiều đất diễn, nên tôi chỉ tập trung làm sao để mỗi lần xuất hiện đều tròn trịa và có điểm nhấn riêng”.

Lương Gia Huy mang đến màu sắc mới, khác với vai diễn trong Mưa đỏ

ẢNH: NVCC

Lương Gia Huy cho biết anh không đặt nặng việc vai lớn hay nhỏ, mà quan trọng là câu chuyện của nhân vật có đủ sức chạm đến người xem hay không: “Tôi nghĩ vai chính hay vai phụ không phải là yếu tố quyết định. Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc đúng cảm xúc, đúng nhịp phim thì khán giả vẫn có thể nhớ rất lâu. Đó cũng là điều tôi hướng tới khi nhận vai này. Tôi chỉ mong khán giả nhớ đến nhân vật, không phải thời lượng mình xuất hiện”.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho Ốc mượn hồn, Lương Gia Huy tiết lộ anh dành nhiều thời gian để tìm hiểu tâm lý nhân vật: “Vai càng ít đất diễn thì mình càng phải tính toán kỹ. Từ ánh mắt, cách nói chuyện đến từng phản ứng nhỏ đều phải rõ ràng, vì mình không có nhiều cơ hội để ‘sửa sai’ trên màn ảnh. Ngoài ra, nếu không có đạo diễn định hướng, bạn diễn hỗ trợ và cả ê kíp phía sau, thì tôi khó thể hiện tốt được nhân vật của mình”.

Trước khi góp mặt trong Ốc mượn hồn, Lương Gia Huy từng tham gia Mưa đỏ. Thời điểm đó, nam diễn viên gây chú ý nhờ vóc dáng săn chắc, nhưng đi kèm với lợi thế vẻ ngoài lại là không ít định kiến. Nhiều dân mạng cho rằng những diễn viên sở hữu hình thể nổi trội thường dễ bị đóng khung là “chỉ có hình mà thiếu chiều sâu diễn xuất”. Lương Gia Huy cũng không nằm ngoài những hoài nghi đó.

Lương Gia Huy mong khán giả nhớ đến nhân vật, không phải thời lượng xuất hiện

ẢNH: NVCC

Chia sẻ về giai đoạn này, anh thừa nhận bản thân hiểu rõ những nhận xét từ khán giả: “Thật ra tôi có đọc và cũng hiểu vì sao mọi người lại nghĩ như vậy. Ngoại hình đôi khi vô tình khiến mình bị đặt vào một khuôn mẫu nhất định”.

Khi đến với Ốc mượn hồn, Lương Gia Huy xem đây là cơ hội để chứng minh khả năng của mình nhiều hơn là chỉ dựa vào vẻ ngoài: “Tôi không nghĩ mình cần phải đập tan định kiến một cách quá lớn lao, nhưng ít nhất, tôi muốn mọi người nhìn thấy sự cố gắng và nghiêm túc của mình với nghề. Nếu mình làm chưa tốt, mọi người sẽ nhận ra ngay. Ngược lại, chỉ cần mình tiến bộ từng chút một, khán giả cũng sẽ thấy và ghi nhận”.

Với Lương Gia Huy, vai diễn trong Ốc mượn hồn không chỉ có thêm một vai diễn đáng nhớ mà còn phần nào tháo gỡ được định kiến từng bám theo mình. Dù vậy, đối với anh, đó không phải là đích đến, mà chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài phía trước.

Sắp tới, Lương Gia Huy sẽ tập trung trên phim trường Mật mã Đông Dương. Anh đảm nhận vai diễn một “ông trùm” điển trai, hứa hẹn tạo nên một nút thắt quan trọng trong bàn cờ tình báo. “Hy vọng trong tương lai, dù là vai lớn hay nhỏ, tôi vẫn có thể mang đến những nhân vật khiến mọi người tin và cảm được”, Lương Gia Huy bộc bạch.

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