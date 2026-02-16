Steven Nguyễn tiết lộ cái tết đặc biệt sau cơn sốt 'Mưa đỏ'

Sau một năm hoạt động nghệ thuật đầy sôi động với lịch làm việc dày đặc, nhiều dấu ấn trong sự nghiệp và sự yêu mến ngày càng lớn từ khán giả, diễn viên Steven Nguyễn đón tết với tâm thế đặc biệt hơn mọi năm. Trong buổi trò chuyện cùng Thanh Niên, nam diễn viên đã chia sẻ thẳng thắn về niềm vui thành công, áp lực của sự nổi tiếng, hành trình vươn lên từ những ngày khó khăn và mong ước giản dị dành cho gia đình.

* Chào Steven Nguyễn! 2025 được xem là một năm thành công đối với anh. Vậy tết năm nay liệu sẽ đặc biệt hơn?

- Diễn viên Steven Nguyễn: Tôi nghĩ là tôi cũng sẽ ăn tết vậy thôi, nhưng trong niềm hạnh phúc, niềm vui thì nó khác hơn, đầy đủ và sung túc hơn. Tôi vẫn giống mấy năm trước, phải lo chuyện lì xì cho mấy đứa em, mấy đứa cháu. Nhưng năm nay vui hơn vì công việc nhiều hơn, thuận lợi hơn. Trộm vía tôi sẽ lì xì được nhiều hơn cho tụi nhỏ, có thể gấp ba lần luôn. Mình cũng có thể mua những thứ mình thích cho bản thân và mua quà cho người thân, những thứ mà trước đây mình phải đắn đo.

Steven Nguyễn tự hào vì nhận được tình cảm yêu thương của khán giả Ảnh: NVCC

'Điều tự hào nhất không phải giải thưởng mà là khán giả'

* Trong những năm qua, giải thưởng nào khiến Steven Nguyễn tự hào nhất?

- Tất cả giải thưởng tôi đều tự hào. Nhưng điều tự hào nhất là tôi có được một lực lượng khán giả phía sau rất hùng hậu, luôn yêu thương tôi.

* Sự nổi tiếng luôn đi kèm áp lực, còn với Steven Nguyễn thì sao?

- Ban đầu tôi hoang mang lắm, chưa quen nên cũng áp lực dữ lắm, không biết mình phải làm gì tiếp theo. Có những lúc mình nói ra không cố ý, ý mình không phải vậy nhưng lại làm người khác hiểu lầm. Lúc đó tôi vô tư quá. Giờ thì quen dần rồi nên cẩn thận hơn trong lời nói. Khi ra đường, tôi vẫn bình thường thôi, chỉ là lúc chưa chỉn chu thì không tự tin lắm. Giờ từ từ phải chỉn chu hơn khi ra ngoài.

* Sự vui vẻ của Steven Nguyễn có khiến fan "thả thính" ngược lại không?

- Nhiều lắm chứ, hôm trước tôi mới bị "thả thính" xong nè. Có người nhắn kiểu: "Anh ơi anh làm người yêu, chồng em nha". Tôi không hiểu nên hỏi lại: là người yêu hay làm chồng hay làm người yêu của chồng em vậy. Nói chung khi gặp lời thả thính, tán tỉnh, tôi luôn ưu tiên sự vui vẻ.

* Sau một vai diễn quá ấn tượng như trong Mưa đỏ, Steven Nguyễn có sợ bị so sánh ở các tác phẩm sau không?

- Nói không áp lực là không đúng, nhưng tôi không để nó nặng nề. Mưa đỏ là phim rất riêng. Tôi cố gắng làm cái sau tốt hơn hoặc bằng, còn không thì cũng không sao vì mình đã cố hết sức rồi. Trong tất cả sản phẩm, tôi đều cố gắng 200%. Mưa đỏ mang cho tôi nhiều cơ hội nên giờ tôi không thể qua loa. Tôi muốn đem đến cho khán giả những sản phẩm tốt nhất, có chiều sâu.

Nam diễn viên thấy tự hào khi nhìn lại năm 2025 với nhiều cột mốc đáng nhớ Ảnh: NVCC

Steven Nguyễn: Không thích bệnh ngôi sao

* Hỏi thật, Steven Nguyễn có lo hào quang khiến mình mắc bệnh ngôi sao không?

- Thật ra bệnh ngôi sao thì lúc nào mình cũng bệnh ngôi sao được, chứ không phải nổi tiếng mới mắc. Mình tự mình bệnh thôi, đâu có phải là do cái này cái kia. Nhưng mà vấn đề là tôi không thích kiểu đó, tại vì tôi ưu tiên sự vui vẻ. Phải vui vẻ, phải hòa đồng tôi mới làm việc được, chứ đi làm mà ngầu ngầu làm gì, đi làm mình phải mở mang đầu óc, chơi vui vẻ, thoải mái mới sáng tạo được.

* Steven Nguyễn thích vui vẻ, vậy khi đóng vai ác có phải gồng lắm không?

- Gồng lên diễn ác, xả ra là vui liền. Nếu quay với tôi sẽ thấy vô vai thì ngầu, xong cái cười liền. Đi quay là tôi giỡn suốt để không khí vui nhộn.

* Làm việc với ê kíp miền Bắc có khác miền Nam không, Steven Nguyễn?

- Nói chung cũng không khác gì nhau mấy. Cũng là những người có tâm hồn nghệ thuật gặp nhau và làm việc với nhau thôi. Nhưng chỉ có cái khác là về một số từ ngữ. Ví dụ điển hình trong đây là "diễn tới khúc này", thì ở ngoài đó sử dụng từ "nhịp". Còn một cái khác nữa là ở ngoài Bắc, giờ nghỉ giải lao buổi trưa dài hơn. Ở trong Nam, ăn cơm xong chưa kịp nghỉ nhiều là phải vô làm tiếp.

* Lịch làm việc dày vậy Steven Nguyễn có mệt không?

- Mệt mỏi về thể chất thì đương nhiên sẽ có. Đôi lúc tôi mệt với cường độ bay đi bay về và ngồi trên xe nhiều hơn là nằm trên giường. Thể chất sẽ mệt nhưng tôi có một nguồn động lực, tại vì mình phấn đấu biết bao nhiêu năm nay để có được cái sự mệt mỏi này nên phải tận hưởng. Tôi rất vui, trân quý và biết ơn vì mình được mệt mỏi.

Steven Nguyễn nỗ lực mang lại không khí vui vẻ khi làm việc Ảnh: NVCC

Hành trình từ soát vé đến diễn viên

* Câu chuyện Steven Nguyễn từng soát vé đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Với anh, nó đặc biệt thế nào?

- Vì lúc đó tôi muốn cố gắng làm những gì có liên quan tới nghệ thuật. Và việc soát vé giúp tôi có đồng ra đồng vào, có lương cố định mỗi tháng để không xin tiền gia đình mà có thể duy trì được nghề. Và điều này vô tình làm cho chất sân khấu ngấm vô người mình, tại ngày nào tôi cũng vô coi kịch, không coi thì cũng phải ngồi đó mà nghe. Đến một lúc đi quay phim, tôi tự nhận ra "ủa sao mình vô diễn nhịp nhàng vậy ta", thì ra trong quá trình soát vé ở sân khấu thì nhạc, nhịp nó đã ngấm vô rồi. Tôi rất vui khi mọi người coi đó là một động lực.

* Steven Nguyễn có phải làm việc với những người từng xem thường mình không?

- "Ổ cứng" của tôi không còn chỗ trống cho chuyện buồn đâu. Mấy chuyện buồn tôi xóa trong ngày hết. Tôi quên cho nhẹ lòng, nạp chuyện vui vô để sống tích cực. Giờ gặp lại thì tôi vẫn làm việc bình thường thôi.

* Năm mới, Steven Nguyễn mong ước điều gì cho mình?

- Tôi muốn có chuyến du lịch với gia đình. Lâu rồi cứ cắm đầu làm việc, không có thời gian cho ba mẹ. Tôi ở TP.HCM, ba má cũng ở đây. Khi tôi thành công, gia đình tự hào lắm. Bạn bè hồi xưa cấp 1 cấp 2, đến bạn đi nghĩa vụ quân sự cũng nhắn tin chúc mừng. Nhờ Mưa đỏ nổi tiếng mà tìm lại được nhiều người bạn cũ.

* Anh có sợ bị đào lại ảnh cũ không?

- Không, tại mọi người đã đào lên hết rồi (cười)!

* Năm mới, bạn có kiêng kị điều gì không? Có món ăn nào nhất định phải ăn dịp tết không?

- Tôi không có kiêng kị gì. Bình thường tôi giảm cân, tập luyện dữ lắm. Tết năm nay cũng không thể nào ăn uống thoải mái được vì vừa vô tết, tôi phải tiếp tục quay phim Không giới hạn, sau đó có dự án phim khác. Tôi đang lo kiềm chế bản thân như thế nào đây (cười).

* Cảm ơn Steven Nguyễn vì đã dành thời gian chia sẻ!