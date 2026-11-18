Ngày 17.11, Tập đoàn giải trí Anh Hoàng (Emperor Entertainment Group) thông báo Tạ Đình Phong và Dung Tổ Nhi gia nhập hội đồng quản trị, chính thức đảm nhận nhiệm vụ ngay trong ngày. Theo HK01, đây là bước chuyển đáng chú ý khi hai nghệ sĩ lâu năm của công ty được mời tham gia cấp hoạch định chiến lược, thay vì chỉ hoạt động với vai trò nghệ sĩ trực thuộc.

Theo thông tin được Hong Kong China News Agency đăng tải, quyết định bổ nhiệm được Chủ tịch tập đoàn Dương Thụ Thành công bố. Ông cho biết đã quen biết Tạ Đình Phong từ khi nam nghệ sĩ mới 16 tuổi, đồng thời xem mối quan hệ giữa hai người như tình cảm cha con. Khi Anh Hoàng thành lập vào năm 1999, cả hai đã cùng nhau xây dựng thương hiệu từ những ngày đầu.

Chia sẻ về vị trí mới, Tạ Đình Phong bày tỏ sự cảm kích trước sự tin tưởng và dìu dắt của Dương Thụ Thành trong nhiều năm. Nam diễn viên cho biết: "Hơn một nửa cuộc đời tôi đã trải qua trong đại gia đình Anh Hoàng. Ý nghĩa của Anh Hoàng đối với tôi từ lâu đã vượt xa phạm vi công việc. Tôi rất mong có thể đóng góp sức mình để đưa tập đoàn tiếp tục đạt những thành tựu mới".

Tạ Đình Phong duy trì sức hút qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh Ảnh: AP

Tạ Đình Phong gắn bó với Anh Hoàng 30 năm

Theo HK01, Tạ Đình Phong gia nhập Anh Hoàng từ 30 năm trước và được xem là một trong những thành viên quan trọng từ buổi đầu thành lập. Anh xuất thân là ca sĩ, sau đó chuyển hướng sang điện ảnh và trở thành một trong những tài tử nổi bật của Hồng Kông. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh.

Năm 2021, Tạ Đình Phong thành lập thương hiệu ẩm thực Phong Vị Phái (Chef Nic), phát triển nhiều hoạt động liên quan đến chương trình truyền hình, trải nghiệm ẩm thực và kinh doanh thực phẩm. Theo HK01, kinh nghiệm kinh doanh cùng sự am hiểu về văn hóa đại chúng và mạng lưới quan hệ trong ngành giải trí là những yếu tố giúp nam nghệ sĩ được kỳ vọng đóng góp vào định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn.

Không chỉ Tạ Đình Phong, Dung Tổ Nhi cũng được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị. Nữ ca sĩ gia nhập Anh Hoàng năm 1998, từng bước xây dựng vị trí trong làng nhạc Hồng Kông và trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của thị trường này. Cô cũng được ghi nhận với nhiều thành tích tại các giải thưởng âm nhạc và từng được bình chọn vào danh sách 10 Thanh niên ưu tú Hồng Kông năm 2020.

Phát biểu về nhiệm vụ mới, Dung Tổ Nhi cho biết cô biết ơn sự tin tưởng và trân trọng của tập đoàn cũng như Chủ tịch Dương Thụ Thành. Nữ ca sĩ chia sẻ phần lớn cuộc đời mình đã trưởng thành và rèn luyện trong đại gia đình Anh Hoàng, đồng thời mong muốn sử dụng kinh nghiệm của một đàn chị để tiếp tục đồng hành, góp sức duy trì vị thế của thương hiệu.

Theo HK01, quyết định đưa hai nghệ sĩ vào hội đồng quản trị thể hiện định hướng kết hợp kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật với chiến lược kinh doanh của Anh Hoàng. Tập đoàn kỳ vọng góc nhìn của những người trực tiếp hoạt động trong ngành sẽ góp phần mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo thêm hướng phát triển mới.

Tổng giám đốc Anh Hoàng Hoắc Vấn Hy cũng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến Tạ Đình Phong và Dung Tổ Nhi chuyển từ nghệ sĩ trực thuộc thành những cộng sự trong công việc quản lý. Bà cho biết đã quen biết cả hai từ khi họ còn trẻ và xem họ như người thân trong gia đình.