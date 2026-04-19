Tá hỏa khi tự quyết toán, từ hoàn thuế trở thành nợ thuế

Nợ thuế rơi xuống đầu

Chị Nguyễn Minh (sống tại TP.HCM) từ nhiều năm nay đã tự thực hiện quyết toán thuế TNCN do có thu nhập tại công ty và dạy thêm ở một trường phát sinh mức thu nhập 25 triệu đồng/năm. Tổng mức thu nhập trong năm lên hơn 486 triệu đồng, sau khi trừ đi mức giảm trừ gia cảnh (cho người nộp thuế, người phụ thuộc và các khoản bảo hiểm), chị Minh tính số thuế nộp dư trong năm hơn 5 triệu đồng. Thế nhưng, khi mở app eTax thì số thuế năm thể hiện chị còn nợ 15 triệu đồng. Tá hỏa không hiểu bị sai chỗ nào mà từ chỗ được hoàn thuế thành ra nợ thuế, chị Minh nhờ người hỗ trợ xem thì phát hiện ở cột người phụ thuộc không thể hiện 2 con, trong khi bên ngoài app thì vẫn hiện thông tin tên người phụ thuộc đầy đủ. "Bây giờ muốn làm quyết toán thuế mà lỗi trên app như vậy nên không biết phải làm như thế nào. Nếu thực hiện thì phải đóng thêm lên đến 15 triệu đồng trong khi trường hợp của tôi là được hoàn thuế nếu hệ thống thể hiện trừ 2 người phụ thuộc", chị Minh bức xúc.

Truy cập eTax bằng VNeID liên tục được báo quá tải ẢNH: T.X

Chị Hiền Phan (sống tại Hà Nội) lên mạng xã hội than, khi lên app eTax thì người phụ thuộc "lúc có lúc không" nên phải đóng thêm thuế. Cách đây 2 tuần, chị có điều chỉnh tờ khai thuế trên eTax thì thông tin người phụ thuộc vẫn hiện ra. Nhưng mấy hôm sau vào thì hệ thống báo không tra cứu được thông tin người phụ thuộc. "Em cũng thấy khó hiểu đoạn đó và cũng không biết mình sai ở chỗ nào. Nhiều đồng nghiệp cũng bị vậy và số thuế thể hiện là đóng thêm", chị Hiền Phan hoang mang.

Trên các diễn đàn về thuế TNCN, nhiều trường hợp cũng rơi vào cảnh tương tự khi người phụ thuộc lúc có lúc không cập nhật. Không những vậy, tình trạng app eTax thường xuyên báo rơi vào quá tải khi đăng nhập thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID khiến việc tự hoàn thuế trở nên khó khăn.

Cá nhân chịu thiệt khi không được hoàn thuế tự động

Cục Thuế vừa qua nêu ra hàng loạt nguyên nhân khiến hồ sơ hoàn thuế TNCN chưa được hoàn tự động, trong đó có nguyên nhân do doanh nghiệp trả thu nhập đã khấu trừ thuế TNCN của cá nhân nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Chuyên gia thuế Nguyễn Thái Sơn cho rằng, lý do này chưa được thỏa đáng. Người lao động thông qua doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp không nộp lại cho ngân sách nhà nước mà người lao động không được hoàn số thuế nộp dư này thì thiệt thòi cho họ. Dù rằng số thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước thì không hoàn nhưng ở đây người lao động đã nộp thuế, hoàn tất nghĩa vụ về thuế. Vấn đề phát sinh từ doanh nghiệp chậm nộp hay chiếm dụng số thuế này mà người lao động không được hoàn thì biết kêu ai. Cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay việc chiếm dụng tiền thuế để bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế.

Ngày 10.4, Cục Thuế có công văn 2277 gửi thuế các tỉnh thành về việc tăng cường công tác hoàn thuế TNCN tự động. Công văn này yêu cầu các cơ quan thuế tỉnh thành rà soát doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập còn nợ thuế TNCN và công khai thông tin theo quy định của luật Quản lý thuế. Theo Cục Thuế, từ ngày 2.4.2025, Cục Thuế đã triển khai hoàn thuế TNCN tự động theo phương thức điện tử. Việc triển khai đã bước đầu đạt được một số kết quả tích cực, góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế. Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện cho thấy tỷ lệ hồ sơ được xử lý tự động đạt tỷ lệ chưa cao; vẫn còn phát sinh hồ sơ tồn đọng, chậm giải quyết: công tác rà soát dữ liệu, kiểm soát sau hoàn thuế còn hạn chế.

Cục Thuế đã rà soát các điểm nghẽn, xác định nguyên nhân, trên cơ sở đó tổ chức các giải pháp xử lý. Trên cơ sở đó, ngày 2.4.2026, Cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng eTax Mobile. Tuy nhiên, để triển khai đồng bộ, hiệu quả, Cục Thuế đề nghị các thuế tỉnh thành xử lý hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời, đặc biệt tập trung vào các tháng thuộc quý 2/2026 là thời gian hồ sơ hoàn thuế do NNT gửi tới cơ quan thuế tập trung cao điểm vào tháng 4, tháng 5, tháng 6. Xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, không để kéo dài thời gian giải quyết, gây bức xúc cho người nộp thuế.