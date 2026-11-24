Đất nước vươn mình hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy sức sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam càng mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.

Chương trình gồm ba chương: Cội nguồn - Hồn Việt, Tiếp nối - Sức sống Việt Nam và Khát vọng - Đất nước vươn mình, với sự dẫn dắt của MC Thúy Hằng. Mỗi chương mang một sắc thái riêng, tạo nên mạch nội dung xuyên suốt từ những giá trị truyền thống đến tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong 'Đất nước vươn mình'

Chương trình mở màn bằng liên khúc Người ở đừng về - Lý mười thương - Lý ngựa ô do nhóm Sen Việt trình diễn. Nét văn hóa của dân ca ba miền được tái hiện trên sân khấu Đất nước vươn mình Ảnh: T.A

Chương 1: Cội nguồn – Hồn Việt là nơi những giá trị văn hóa truyền thống được ngân lên bằng âm nhạc, nơi tình yêu đất nước bắt đầu từ tình yêu những điều bình dị, thân thương nhất.

Từ những làn điệu dân ca mộc mạc nơi làng quê, tiếng sáo gọi bạn giữa núi rừng, tiếng đàn ngân vang trên dòng sông quê hương, đến những câu hát ru thấm đẫm tình yêu thương của mẹ… tất cả đã hòa quyện, bồi đắp nên tâm hồn và bản sắc Việt Nam.

NSND Quốc Hưng gây xúc động với ca khúc Đất nước. Hình ảnh những năm tháng chiến đấu anh dũng của quân và dân ta được tái hiện trên sân khấu, khiến người xem xúc động Ảnh: T.A

Võ Hạ Trâm tiếp nối mạch cảm xúc đó với Quê hương, như gửi gắm một thông điệp rằng dù có đi đến đâu, tình yêu quê hương và niềm tự hào về nguồn cội vẫn luôn là sợi dây kết nối

Ảnh: T.A

Chương 2: Tiếp nối - Sức sống Việt Nam là nơi những giá trị truyền thống, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc được tái hiện qua dòng chảy lịch sử, từ những năm tháng đấu tranh gian khó đến hành trình xây dựng, phát triển đất nước.

NSƯT Phạm Thế Vĩ thể hiện ca khúc Đường chúng ta đi, mở màn cho chương 2 của Đất nước vươn mình Ảnh: T.A

NSƯT Khánh Ngọc mang đến không khí tươi vui qua Bài ca thống nhất. Trong khi đó, Thu Hằng khơi gợi niềm tự hào qua Việt Nam trong tôi là Ảnh: T.A

Tinh thần lao động hăng say, chung tay xây dựng đất nước được gửi gắm qua ca khúc Những ánh sao đêm do Phạm Trang thể hiện Ảnh: T.A

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện Đất nước trọn niềm vui - ca khúc gắn liền với sự nghiệp ca hát của ông Ảnh: T.A

Chương 3: Khát vọng – Đất nước vươn mình là nơi ngọn lửa yêu nước được thắp sáng bằng những khát vọng mới, với niềm tự hào về cội nguồn, hòa quyện cùng với niềm tin, ý chí và quyết tâm xây dựng đất nước. Điều đó được gửi gắm qua những giai điệu mới, như lời khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam tự tin bước vào tương lai.

Những ca khúc như Khát vọng tuổi trẻ - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Thênh thang đường mới, Khát vọng... với giai điệu sôi động, trẻ trung được tái hiện trên sân khấu Ảnh: T.A

Lê Mỹ Hảo kết hợp cùng Hợp xướng Nhạc viện TP.HCM trong ca khúc Đất ơi nở hoa Ảnh: T.A

NSND Quốc Hưng khép lại chương trình nghệ thuật bằng ca khúc Đất nước vươn mình, như một lời khẳng định cho sự phát triển của đất nước trong tương lai Ảnh: T.A