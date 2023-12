Tả ngạn sông Dnipro đang là mặt trận ‘bí ẩn hàng đầu’ ở Ukraine

Binh sĩ Ukraine tại một địa điểm chưa công bố tại tỉnh Kherson ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NEWSWEEK

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine mới đây cho hay các binh sĩ tiếp tục chiến dịch trên bộ phía tả ngạn sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson và duy trì các cứ điểm tại đây để tấn công lực lượng Nga.

Tuy nhiên, theo tạp chí Newsweek, một số hãng truyền thông Ukraine cho rằng mục đích thực sự của việc duy trì lực lượng tại đây là chưa rõ ràng, trong khi tổn thất tiếp tục gia tăng.

Kể từ khi giành lại quyền kiểm soát khu vực phía bắc tỉnh Kherson ở hữu ngạn sông Dnipro vào cuối năm ngoái, lực lượng Ukraine thường xuyên tổ chức vượt sông tấn công.

Đến tháng 10, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38 của Ukraine vượt sông và xâm nhập được vào làng Krynky, nằm cách thành phố Kherson gần 50 km.

Nhà phân tích chính trị Nikola Mikovic, người hiện sống tại Serbia và chuyên quan sát tình hình Nga, Ukraine và Belarus, cho rằng do chiến dịch phản công của Ukraine từ tháng 6 thiếu tiến triển lớn nên Kyiv phải tiếp tục chiến dịch tại tả ngạn sông Dnipro vì lý do chính trị.

Ông cho biết lực lượng Nga từng ở vị trí trên hồi năm ngoái khi tướng Sergey Surovikin rút quân khỏi Kherson trong "quyết định khó khăn".

Chuyên gia này cho rằng trong khi Krynky không có tầm quan trọng như Kherson, phía Ukraine vẫn chần chừ không muốn rút khỏi làng này vì "động thái như thế có thể ảnh hưởng đáng kể tình hình chính trị ở Kyiv".

Politics of the Country, kênh Telegram thân Ukraine, mô tả giao tranh trong khu vực là "một trong những chiến dịch bí ẩn nhất" từ đầu chiến sự, do mục tiêu không rõ ràng và tổn thất cao.

"Về phía Ukraine, thực sự không rõ lắm ý nghĩa của việc nắm giữ một đầu cầu nhỏ với vài trăm binh sĩ. Với lực lượng như vậy khó có thể đột phá mặt trận", kênh này phân tích và nhận định thêm rằng đầu cầu này là một cứ điểm tốt trong khu vực của đối phương, nhưng để duy trì "cần sự hy sinh lớn".

Kênh này lưu ý rằng phía Nga đang theo dõi sát sao tình hình hữu ngạn nên khó có thể có sự đột kích vượt sông nào có thể gây bất ngờ.

Trang tin Dumskaya ở Odessa cho rằng chiến dịch bảo vệ đầu cầu tại Kherson gây tổn thất lớn nhưng mục đích đạt được không nhiều.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Trong khi đó, kênh Telegram Politika Strani thân Nga tại Ukraine của trang tin Strana cho rằng phía Nga cũng có "bí ẩn" về việc làm thế nào chỉ vài trăm binh sĩ Ukraine có thể kiểm soát khu vực trên.

Theo đó, tình hình có thể liên quan những mâu thuẫn trong giới lãnh đạo Nga vẫn chưa ổn thỏa hoàn toàn sau khi cựu lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin nổi dậy tại Nga bất thành.

Kênh này lưu ý rằng các blogger quân sự Nga đang bắt đầu xoáy vào người đứng đầu "nhóm chỉ huy Dnipro" của Nga là tướng Mikhail Teplinsky người thay thế tướng Oleg Makarevich hồi tháng 10.