Tác động không ngờ của hạt điều đến bệnh tim

Hạt điều là món ăn nhẹ bổ dưỡng và rất tiện lợi. Trong 100 gram hạt điều khô không ướp muối có 18 gram protein, 660 mg kali, gần 600 mg phốt pho, 290 mg magiê, 37 mg canxi cùng nhiều dưỡng chất khác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thường xuyên ăn hạt điều có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim PEXELS

Nhìn vào giá trị dinh dưỡng của hạt điều, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hạt điều rất tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The New England Journal of Medicine cho thấy ăn hạt điều thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ tử vong ở mọi nguyên nhân.

Cụ thể, nghiên cứu đã thu thập dữ liệu sức khỏe của các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu trong suốt 30 năm. Các kết quả phân tích cho thấy những người ăn hạt điều thường xuyên có nguy cơ chết sớm thấp hơn 20%.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu khác cũng đã chứng minh lợi ích của hạt điều. Các số liệu cho thấy bệnh tim là nguyên nhân gây ra khoảng 20% số ca tử vong sớm ở những người từ 25 đến 64 tuổi. Trong đó, huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ chính. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Trends in Cardiovascular Medicine cho thấy ăn nhẹ bằng hạt điều có thể giúp cải thiện mức huyết áp, nhờ đó giảm nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim.

Trong khi ấy, một nghiên cứu khác của các chuyên gia tại Đại học South Australia (Úc) phát hiện thường xuyên ăn các loại hạt, trong đó có hạt điều, có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch từ 19% đến 25%, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch vành từ 24% đến 30% và tử vong do đột quỵ từ 17% đến 18%.

Đối với hạt điều, tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) khuyến nghị người trưởng thành nên ăn khoảng 120 đến 180 gram hạt điều/tuần. Điều cần lưu ý là để tối ưu sức khỏe, hạt điều này không được tẩm ướp muối, đường hay chất phụ gia nào. Vì những chất này có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch của chúng ta. Cách tốt nhất là nên chọn các loại hạt rang khô hoặc tươi, theo Healthline.