Tác dụng đột phá đối với tuổi thọ khi người lớn tuổi ăn rau với cá

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Trường Y tế Công công Đại học Loma Linda (Mỹ) thực hiện, đã phân tích dữ liệu của 88.400 người trong khoảng 11 năm, theo chuyên trang nghiên cứu Study Finds.



Những người tham gia đã điền vào các bảng câu hỏi về chế độ ăn uống, thói quen sống và tiền sử sức khỏe. Dựa trên lượng thức ăn, những người tham gia được chia thành các chế độ ăn uống khác nhau.

Chế độ ăn chay Pesco chủ yếu là rau, trái cây, các loại hạt, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu với cá, hải sản ẢNH: PEXELS

Kết quả cho thấy những người ăn chay có nguy cơ tử vong thấp hơn so với người không ăn chay.

Cụ thể, đối với lứa tuổi 65, ăn chay giúp giảm 11% nguy cơ tử vong sớm, đặc biệt ở nam giới, mức giảm đạt đến 19%.

Đáng chú ý, các tác giả đã có một phát hiện đột phá: Chế độ ăn chay Pesco - nghĩa là ăn chay kết hợp với cá, không ăn thịt - đã cho kết quả cực tốt, đặc biệt là đối với người lớn tuổi.

Cụ thể, ở người tuổi 85, ăn thuần chay không còn có tác dụng giảm nguy cơ tử vong nữa, mà phải kết hợp với cá. Kết quả cho thấy cách ăn chay kết hợp với cá giúp giảm 10% nguy cơ tử vong, theo Study Finds.

Phát hiện này đặc biệt đáng chú ý vì nó cho thấy đối với người lớn tuổi, đưa cá vào chế độ ăn dựa trên thực vật là rất quan trọng.

Kết quả cũng cho thấy ăn chay, gồm cả ăn chay Pesco, cũng giúp người tuổi 65 giảm nguy cơ tử vong do suy thận (50%), do bệnh truyền nhiễm (43%), do bệnh tiểu đường (50%), do bệnh tim (25%).

Điều đặc biệt là trong khi ăn chay, người tuổi 80 tăng một chút nguy cơ tử vong do đột quỵ và mất trí nhớ, khi thêm cá vào chế độ ăn chay có thể giúp giảm bớt các nguy cơ này, theo Study Finds.

Đối với người cao tuổi, kết hợp cá vào chế độ ăn dựa trên thực vật là tốt nhất để kéo dài tuổi thọ ẢNH: PEXELS

Các tác giả giải thích rằng: Chế độ ăn dựa trên thực vật thường giàu các chất dinh dưỡng thiết yếu, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi, nhưng ít chất béo bão hòa. Bổ sung cá có thể cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng ít có trong thực vật, như vitamin B12 và axit béo omega-3 chuỗi dài, rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ.

Những kết quả này có ý nghĩa quan trọng, cho thấy đối với người lớn tuổi, kết hợp cá vào chế độ ăn chay có thể tận dụng cả lợi ích của việc ăn thực vật và lợi thế dinh dưỡng độc đáo của cá.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu đầy đủ về tác động lâu dài của các chế độ ăn đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Chế độ ăn chay Pesco là gì?

Chế độ ăn chay Pesco chủ yếu là rau, trái cây, các loại hạt, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt. dầu ô liu với cá, hải sản và các sản phẩm từ sữa lên men. Đồ uống gồm nước lọc, cà phê và trà.