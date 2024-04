Tác giả 'Những vần thơ của quỷ Satan' Salman Rushdie ra hồi ký sau khi bị đâm

Nhà văn Salman Rushdie (76 tuổi) lên tiếng về vụ việc trong cuốn Knife (tạm dịch Con dao) vừa được Nhà xuất bản Random House phát hành.

Vào ngày 12.8.2022, khi đang phát biểu trong một lễ hội văn học ở Chautauqua, New York, Salman Rushdie đã bị một kẻ dùng dao tấn công.

Nhà văn có đến 15 vết thương ở ngực và thân, 3 vết thương ở cổ, người đại diện Andrew Wylie của ông nói với tờ báo tiếng Tây Ban Nha El País vào thời điểm đó. Rushdie phải thở máy và bị mất thị lực ở một mắt, chỉ còn khả năng vận động một tay. Trong cuốn Knife, Salman Rushdie kể chi tiết cảm giác của ông về cuộc tấn công, được trích một đoạn trong bài đánh giá sách của New York Times. Rushdie viết: "Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không cố gắng chống trả. Tôi tự nhủ nếu mình đừng ngu ngốc thì có thể làm được gì?".

Theo mô tả trong sách, Salman Rushdie - tác giả của 13 cuốn tiểu thuyết, trong đó có Midnight's Children từng đoạt giải Booker và The Satanic Verses (Những vần thơ của quỷ Satan) nổi tiếng - đã "trả lời bạo lực bằng nghệ thuật" trong tác phẩm mới nhất của mình. Rushdie viết về cuộc tấn công, đề cập đến kẻ tấn công – Hadi Matar, lúc đó 24 tuổi – là "tên A", theo The Atlantic. Tác giả cũng kể chi tiết trải nghiệm của mình ở bệnh viện, mức độ nghiêm trọng của vết thương và cuộc hôn nhân của ông với nữ văn sĩ Mỹ Rachel Eliza Griffiths trong những đoạn văn mà nhà xuất bản Random House gọi là "một bài thiền định cuối cùng khẳng định cuộc sống luôn có sự mất mát, tình yêu và nghệ thuật". Phiên tòa xét xử Hadi Matar đã bị hoãn lại do cuốn hồi ký của Rushdie được xuất bản, vì luật sư của Matar lập luận rằng cuốn hồi ký cũng như các tài liệu liên quan khác là bằng chứng.

Trước đó, một số người Hồi giáo cho rằng cuốn The Satanic Verses xúc phạm tôn giáo và gây ra các cuộc biểu tình công khai. Năm 1989, cố lãnh đạo Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini gọi Rushdie là kẻ báng bổ đạo Hồi, tuyên bố rằng The Satanic Verses là sự xúc phạm đối với Hồi giáo và nhà tiên tri Mohammed, đồng thời ban hành một sắc lệnh tôn giáo, kêu gọi giết chết ông. Rushdie đã lẩn trốn gần một thập kỷ cho đến khi chính phủ Iran tuyên bố vào năm 1998 rằng họ sẽ không thực thi sắc lệnh này nữa.

Rushdie trở thành người ủng hộ quyền tự do ngôn luận và viết về trải nghiệm của mình trong cuốn tự truyện Joseph Anton xuất bản năm 2012.

Về phần Knife, cuốn sách đã thu hút được sự chú ý. Một bữa tiệc ra mắt sách được tổ chức với sự tham dự của Salman Rushdie vào ngày 11.4. Khách mời dự sự kiện bao gồm các nhà văn Sloane Crosley, Marlon James, người dẫn chương trình CNN Kaitlan Collins, diễn viên Tony Danza...