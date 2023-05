Tác hại bất ngờ của thuốc lá với não

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích hơn 28.000 hình ảnh quét não và thói quen hút thuốc lá của những người tham gia. Tất cả hình ảnh được lấy từ Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh, một kho dữ liệu về di truyền và sức khỏe của người dân nước này, theo tờ The Sun (Anh).

Hút thuốc lá quá nhiều sẽ làm não bị co rút lại MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Với thói quen hút thuốc, những người tham gia sẽ hoàn thành 2 lần khảo sát. Một lần thực hiện trong giai đoạn 2006 đến 2010. Lần còn lại trong giai đoạn 2012 đến 2013 kèm với một ảnh chụp MRI não bộ.

Sau khi phân tích các dữ liệu, nhóm nghiên cứu phát hiện thể tích não bộ của những người hút thuốc nhỏ hơn trung bình 6,5 cm3 so với người không hút thuốc. Trong 6,5 cm3 đó thì chất xám giảm 4,9 cm3, chất trắng giảm 1,6 cm3. Phần chất xám mất đi đóng vai trò quan trọng trong trí nhớ và cảm xúc, trong khi phần chất trắng mất đi lại chịu trách nhiệm truyền tải thông tin.

Theo tạp chí Scientific American, một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy não bộ trung bình của đàn ông có thể tích là 1.274 cm3, trong khi của phụ nữ là khoảng 1.131 cm3.

Nghiên cứu cũng nhận thấy những người hút thuốc càng nhiều thì tình trạng co rút não càng rõ rệt. Nếu hút 1 bao thuốc/ngày, liên tục trong 1 năm thì trung bình mỗi năm thể tích não sẽ giảm 0,16 cm3.

Tuy nhiên, nếu bỏ thuốc lá thì não có dấu hiệu phục hồi thể tích. Mỗi năm không hút thuốc sẽ giúp não khôi phục 0,08 cm3 chất xám.

Co rút não thường xảy ra do lão hóa. Càng về già, não con người sẽ càng rút lại, kèm theo đó là các triệu chứng như mất phương hướng, suy giảm trí nhớ, mờ mắt, yếu cơ và giảm khả năng phối hợp các động tác cơ thể. Co rút não cũng góp phần dẫn đến một số bệnh thần kinh, trong đó có bệnh sa sút trí tuệ, theo The Sun.