'Tắc' mặt bằng, dự án nâng cấp quốc lộ 7 dang dở

Dự án nâng cấp quốc lộ (QL) 7 từ H.Diễn Châu đến H.Đô Lương (Nghệ An) và xử lý sạt trượt đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn được Bộ GTVT phê duyệt năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Theo thiết kế, dự án sẽ mở rộng lòng đường lên 12 m, đoạn qua đô thị 20 - 25 m. Do lòng đường cũ nhỏ hẹp, lượng xe cộ qua lại nhiều nên dự án này rất được người dân mong đợi. Sau khi hoàn thành nâng cấp, QL7 sẽ kết nối với đường cao tốc Bắc - Nam và kết nối, nâng cao năng lực khai thác trên hành lang vận tải thông thương với Lào. Do đó, dự án này mang tính cấp bách.



Nút cổ chai ở cầu vượt đường sắt Bắc - Nam (H.Diễn Châu) do chưa giải phóng được mặt bằng, gây khó khăn cho xe cộ qua lại KHÁNH HOAN

Đến nay đã trễ hẹn gần nửa năm, nhưng dự án vẫn đang dang dở do chưa giải phóng xong mặt bằng. Mặt bằng bàn giao đứt đoạn, dự án này bị chủ đầu tư là Bộ GTVT "dọa" sẽ cắt vốn. Tháng 2 vừa qua, tại cuộc họp với lãnh đạo các huyện tuyến QL7 chạy qua là Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ra "tối hậu thư" cho 3 huyện này phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 3, nhưng vẫn không thành.

Tại H.Diễn Châu, hiện còn khoảng hơn 3,5 km hai bên tuyến đường này chưa giải phóng được mặt bằng. Nguyên nhân là người dân chưa đồng ý với mức bồi thường và diện tích đất được bồi thường. Ông Lê Mạnh Hiên, Phó chủ tịch UBND H.Diễn Châu, cho biết thời gian qua, huyện đã làm mọi cách, liên tục tiếp cận để giải thích cho người dân bàn giao mặt bằng nhưng một số hộ dân vẫn chưa đồng tình. Theo ông Hiên, nhiều hộ dân trước đây được giao đất trái thẩm quyền, không xác định được tọa độ, hình thửa, nguồn gốc đất. Huyện căn cứ vào hồ sơ đo đạc của Sở TN-MT và diện tích đất đã được cấp "bìa đỏ" để bồi thường nhưng một số hộ dân lại đòi bồi thường diện tích lớn hơn, thậm chí có hộ còn đòi hỏi giá trị hỗ trợ, bồi thường vượt khung quy định của nhà nước.

Ngay điểm đầu của dự án, một hạng mục quan trọng là cầu vượt đường sắt đoạn đi qua xã Diễn Phúc (H.Diễn Châu) vẫn đang dở dang do vướng mặt bằng. Nhiều mố cầu phía tây tuyến đường sắt vẫn bỏ dở nhiều tháng qua. "Chúng tôi đã làm việc rất nhiều lần với các hộ dân này. Có xã đã phải tổ chức đối thoại đến 7 lần rồi, giải thích cặn kẽ về chính sách, quy định bồi thường của nhà nước, nhưng một số hộ dân vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng. Chúng tôi đề nghị người dân cứ giao mặt bằng và khuyến khích khởi kiện ra tòa nếu thấy bồi thường chưa thỏa đáng. Huyện chưa tính đến phương án cưỡng chế vì không muốn sử dụng cách này mà đang tiếp tục giải thích để dân tự bàn giao mặt bằng", ông Hiên cho hay.

Tương tự, tại H.Yên Thành, nhiều đoạn qua các xã Mỹ Thành, Công Thành, Viên Thành vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng do người dân chưa đồng thuận. Nhiều hộ dân ở đây yêu cầu đền bù cả phần đất lấn chiếm, tài sản hình thành sau ngày 1.7.2004. Nhiều hộ gia đình còn đề nghị được đền bù phần đất nằm trong lưu không bảo vệ đường bộ (phần đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính)… Tuy nhiên, lãnh đạo H.Yên Thành cho rằng những mục này nằm ngoài khung quy định bồi thường của nhà nước và huyện đang phải tiếp tục giải thích, vận động người dân.

K HỔ SỞ VÌ BỤI VÀ TAI NẠN GIAO THÔNG

Mặt bằng được bàn giao không thông suốt nên dự án phải thi công theo kiểu phân khúc. Ghi nhận của PV cho thấy do dự án dang dở, thi công theo từng đoạn nên tạo ra các gờ nổi giữa lớp thảm nhựa mới và đường cũ khiến xe cộ qua lại rất vất vả và nguy hiểm. Trời nắng thì bụi mịt mù, trời mưa bùn từ hai bên tràn ra mặt đường nhựa gây trơn trượt. Bà Cao Thị Thủy, chủ quán cà phê nằm sát bên QL7 đoạn qua xã Diễn Phúc (H.Diễn Châu), cho biết hơn một năm qua, quán của bà không có khách vì bụi bặm, đường dang dở nên khách không đến. Các gia đình gần đó có ki ốt kinh doanh buôn bán cũng trong tình cảnh tương tự. Đoạn đường dang dở này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do đường trơn trượt. Có ngày bà Thủy chứng kiến 3 vụ tai nạn giao thông ngay gần quán cà phê của bà khiến 3 người bị thương.

Dự án mở rộng QL7 qua H.Diễn Châu đang dang dở do việc giao mặt bằng bị tắc

Anh Đậu Đăng Mùi (ngụ xã Diễn Phúc) cho biết người dân đang rất trông mong dự án hoàn thành để đi lại thuận tiện. "Từ khi đường bị đào bới dang dở, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông qua đoạn đường này. Mới đây một bác khá lớn tuổi chạy xe máy bị ngã chấn thương nặng; trước đó mấy ngày, một chị ở xã Diễn Bình cũng ngã xe, đang phải nuôi não ở bệnh viện", anh Mùi nói.

Một lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 4 (Bộ GTVT), chủ đầu tư dự án này, cho biết ban quản lý đã đề nghị tỉnh Nghệ An sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng để thi công. Trường hợp người dân vẫn không chịu bàn giao thì nên thực hiện việc cưỡng chế, bảo vệ thi công để đảm bảo tiến độ của dự án.