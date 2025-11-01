Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Tắc nghẽn giao thông trên QL1, đoàn xe nối dài cả cây số

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
01/11/2025 15:50 GMT+7

Nhiều ngày qua, tình trạng tắc nghẽn giao thông trên QL1, đoạn lên dốc Phú Tân - đèo Quán Cau, Đắk Lắk trở nên nghiêm trọng khi hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau chờ lên dốc do ảnh hưởng từ việc sửa chữa đường.

Chiều 1.11, theo ghi nhận của PV, tình trạng tắc nghẽn giao thông trên QL1 đoạn từ chân dốc Phú Tân - đèo Quán Cau thuộc xã Ô Loan, Đắk Lắk (thuộc H.Tuy An, Phú Yên cũ) trở nên nghiêm trọng khi hàng trăm phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau cả cây số gây ùn ứ.

Đắk Lắk: Tắc nghẽn giao thông trên QL1A, đoàn xe nối dài cả cây số chờ đợi - Ảnh 1.

Đoàn xe nối dài gần cả cây số do bị tắc nghẽn giao thông trên QL1 đoạn qua xã Ô Loan, Đắk Lắk

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Anh Nguyễn Được (37 tuổi, tài xế taxi) ngao ngán: “Khoảng 2 - 3 ngày nay, đoạn này bị kẹt xe liên tục. Bình thường từ cây xăng Phú Tân lên đỉnh dốc chỉ mất vài phút, giờ phải mất 30 - 45 phút, rất mất thời gian. Chở khách thì ai cũng sốt ruột, nhiều người còn tưởng xe hư giữa đường”.

Nguyên nhân gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trên QL1 là do đoạn đường này đang được thi công sửa chữa đường, chỉ 1/2 làn đường được phép lưu thông. Đặc biệt, đây là đoạn lên dốc cao, tầm nhìn hạn chế, các xe tải nặng phải leo chậm khiến lưu lượng phương tiện dồn ứ. Khi một xe dừng, toàn bộ đoàn xe phía sau cũng buộc phải chờ, tạo hiệu ứng “nút cổ chai” kéo dài nhiều cây số.

Đắk Lắk: Tắc nghẽn giao thông trên QL1A, đoàn xe nối dài cả cây số chờ đợi - Ảnh 2.

Nguyên nhân gây nên tình trạng này là do nhà thầu đang thi công sửa chữa đường đoạn lên dốc Phú Tân - đèo Quán Cau

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Đắk Lắk: Tắc nghẽn giao thông trên QL1A, đoàn xe nối dài cả cây số chờ đợi - Ảnh 3.

Chỉ 1/2 làn được phép lưu thông nên gây tắc nghẽn, ùn ứ khi lưu lượng xe qua đông đúc vào giờ chiều

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn đặc biệt diễn ra vào cuối buổi chiều, hàng loạt xe container, xe tải, xe khách phải dừng chờ giữa đường dốc, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, vừa gây mệt mỏi cho người điều khiển. Một số tài xế cho biết, nếu biết trước sẽ kẹt lâu như vậy, họ sẵn sàng vòng sang tuyến đường ven biển qua An Hải để rút ngắn thời gian.

Ông Huỳnh Văn Tiến, người đi đường bức xúc: “Tôi đợi hơn 30 phút rồi, tiến không được mà lùi cũng không xong vì bị dải phân cách, đang lên dốc không thể quay đầu. Nếu có biển báo từ xa, tôi đã chọn hướng đi về đầm Ô Loan ra tuyến đường biển chứ đâu để mắc kẹt thế này. Xe chết máy, người nóng ruột, ai cũng khổ”.

Đắk Lắk: Tắc nghẽn giao thông trên QL1A, đoàn xe nối dài cả cây số chờ đợi - Ảnh 4.

Do đoạn đường dốc lại đang sửa chữa đường nên gây ùn ứ, tắc nghẽn

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Đại diện Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết: "Do thời tiết mưa kéo dài trong nhiều ngày qua nên tiến độ thi công bị chậm. Chúng tôi đã nắm tình hình và sẽ bố trí người điều tiết giao thông trong khung giờ cao điểm để giảm ùn ứ, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông".

Không chỉ tài xế ngao ngán khi phải chờ hàng chục phút mới nhích vài mét đường, cảnh tượng xe cộ ken đặc, kèn xe inh ỏi khiến người dân hai bên đường cũng ngao ngán vì khói bụi và tiếng ồn. Nhiều người bày tỏ thắc mắc vì sao mùa nắng không sửa đường mà cứ đợi mưa mới sửa.

Đắk Lắk: Tắc nghẽn giao thông trên QL1A, đoàn xe nối dài cả cây số chờ đợi - Ảnh 5.

Nhiều tài xế tỏ ra ngao ngán khi tình trạng này chiều nào cũng xảy ra gây mất thời gian đi lại

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Đắk Lắk: Tắc nghẽn giao thông trên QL1A, đoàn xe nối dài cả cây số chờ đợi - Ảnh 6.

Nhiều đoạn trên đèo Quán Cau cũng đang được sửa chữa

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tuyến QL1 qua tỉnh Đắk Lắk (đoạn qua tỉnh Phú Yên cũ) do Khu Quản lý Đường bộ 3 quản lý, các đoạn đang thi công chủ yếu do 3 đơn vị đảm nhận gồm: Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hải Ánh là nhà thầu thi công, Công ty CP Thiết kế Xây dựng Bách Lâm - tư vấn giám sát, Ban Quản lý Dự án 5 - điều hành dự án.

Theo hồ sơ, đoạn QL1 nói trên nằm trong gói thầu số 3 thuộc dự án sửa chữa hư hỏng mặt đường và hệ thống thoát nước, được bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công là Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hải Ánh từ ngày 29.7 nhưng đến ngày 3.9, nhà thầu không huy động đầy đủ thiết bị, máy móc để triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng.

Ngày 4.9, Khu Quản lý Đường bộ 3 đã quyết định xử lý vi phạm Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hải Ánh, đồng thời điều chuyển 17,8% khối lượng công việc (giá trị hơn 6,2 tỉ đồng) cho nhà thầu phụ là Công ty CP Quản lý - Sửa chữa đường bộ Phú Yên và Công ty CP Infrasol do chủ đầu tư lựa chọn.





Khám phá thêm chủ đề

tắc nghẽo giao thông QL1A Đắk Lắk sửa chữa đường mùa mưa
