Thời sự

Đắk Lắk: Yêu cầu tạm dừng tình trạng ‘đào xới vỉa hè gây bức xúc’

Hữu Tú
Hữu Tú
29/10/2025 18:20 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo tạm dừng việc đào xới vỉa hè trên nhiều tuyến đường ở P.Buôn Ma Thuột để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sau khi người dân phản ánh tình trạng 'vỉa hè vừa lát đá xong đã bị đào lên'.

Ngày 29.10, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án chỉnh trang, cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên trên địa bàn P.Buôn Ma Thuột và P.Tân An (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ). Đơn vị thi công các dự án này đã đào xới vỉa hè, gây bức xúc cho người dân.

Theo phản ánh của người dân, tại P.Buôn Ma Thuột đã xuất hiện tình trạng đào xới vỉa hè để thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật. Điều đáng nói, nhiều đoạn vỉa hè vừa được lát đá tự nhiên, chỉnh trang khang trang chưa lâu, nay lại bị bóc lên khiến người dân bức xúc. Trong khi đó, một số tuyến đường khác vẫn đang trong kế hoạch cải tạo, lát đá tự nhiên trong thời gian tới.

Tạm dừng thi công, đào xới vỉa hè khiến người dân bức xúc - Ảnh 1.

Vỉa hè ở đường Trường Chinh (P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị đào xới ngổn ngang

ẢNH: T.X

Trước thực tế này, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột), UBND P.Buôn Ma Thuột và UBND P.Tân An tạm dừng ngay các dự án chỉnh trang, cải tạo vỉa hè bằng lát đá tự nhiên. Mục tiêu là tránh tình trạng vừa hoàn thành đã phải đào xới, gây lãng phí vốn đầu tư và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

UBND tỉnh cũng giao các đơn vị liên quan báo cáo chi tiết tình hình, kết quả thực hiện các đề án, dự án chỉnh trang vỉa hè bằng lát đá tự nhiên; đồng thời cung cấp thông tin toàn bộ tình hình chuẩn bị đầu tư, kế hoạch công tác lát đá tự nhiên các vỉa hè trên các tuyến đường thuộc địa bàn P.Buôn Ma Thuột và P.Tân An.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, giai đoạn 2021 - 2025 đơn vị được giao thực hiện 6 dự án, trong đó có 5 dự án chỉnh trang, cải tạo vỉa hè bằng lát đá tự nhiên và 1 dự án đường giao thông có hạng mục ngầm hóa hệ thống điện và lát đá vỉa hè trên địa bàn P.Buôn Ma Thuột và P.Tân An.

Đến nay, 2 dự án đã hoàn thành, 1 dự án cơ bản hoàn thành, 2 dự án đang thi công và 1 dự án đã ký hợp đồng, chuẩn bị khởi công.

Tạm dừng thi công, đào xới vỉa hè khiến người dân bức xúc - Ảnh 2.

Đơn vị thi công rào chắn sơ sài, thiếu biển cảnh báo và hệ thống che chắn an toàn

ẢNH: T.X

Sau khi kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột khẳng định tình trạng đào xới vỉa hè không xảy ra tại các dự án, tuyến đường do đơn vị này đã và đang thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường như Phan Bội Châu, Hoàng Diệu... xuất hiện tình trạng đào xới vỉa hè để lắp đặt hệ thống ngầm viễn thông. Các hạng mục lát đá vỉa hè tại khu vực này thuộc trách nhiệm quản lý của UBND P.Buôn Ma Thuột.

Cầu, tuyến nắn trên QL28B thi công ì ạch, Lâm Đồng ra ‘tối hậu thư’

Cầu, tuyến nắn trên QL28B thi công ì ạch, Lâm Đồng ra ‘tối hậu thư’

Toàn tuyến QL28B đang nâng cấp, mở rộng nhưng nhiều hạng mục cầu và tuyến nắn thi công chậm, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ và chuẩn bị phương án thay thế để đẩy nhanh thi công.

