Dù được tu sửa và thay mới trong năm 2024, thế nhưng chưa đầy một năm kể từ ngày sửa chữa tình trạng đá vỡ nứt, sụt lún vẫn đang hiện hữu trên hầu hết các vỉa hè tại Hà Nội, đặc biệt là tại các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân), Nguyễn Xiển (phường Định Công), Quang Trung (phường Hà Đông)... trong đó nhiều vị trí xuống cấp nghiêm trọng cả một đoạn đường dài.

Nhiều vỉa hè ở Hà Nội lại xuất hiện nứt vỡ, sụt lún

Nhiều địa điểm còn xuất hiện hố ga bị nứt vỡ, nhiều thanh sắt xuất hiện nhô lên như những chiếc bẫy tử thần. Tình trạng trên không chỉ làm xấu đi mỹ quan đô thị mà còn khiến người dân tham gia giao thông cảm thấy bất an và lo lắng mỗi khi đi bộ trên vỉa hè. Trong đó,nhiều người dân mong muốn chính quyền sớm có biện pháp nhằm cải tạo nhằm nâng cao hệ thống vỉa hè mang lại không gian đi lại an toàn cho người dân Thủ đô.