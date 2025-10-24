Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhiều vỉa hè ở Hà Nội lại xuất hiện nứt vỡ, sụt lún
Video Thời sự

Nhiều vỉa hè ở Hà Nội lại xuất hiện nứt vỡ, sụt lún

Đức Quang
Đức Quang
24/10/2025 06:00 GMT+7

Nhiều đoạn vỉa hè tại Hà Nội đã xuất đá lát xuống cấp nghiêm trọng, vỡ vụn, lún nứt dù mới chỉ được tu sửa, làm mất mỹ quan đô thị và gây mất an toàn cho người đi bộ.

Dù được tu sửa và thay mới trong năm 2024, thế nhưng chưa đầy một năm kể từ ngày sửa chữa tình trạng đá vỡ nứt, sụt lún vẫn đang hiện hữu trên hầu hết các vỉa hè tại Hà Nội, đặc biệt là tại các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân), Nguyễn Xiển (phường Định Công), Quang Trung (phường Hà Đông)... trong đó nhiều vị trí xuống cấp nghiêm trọng cả một đoạn đường dài.

Nhiều vỉa hè ở Hà Nội lại xuất hiện nứt vỡ, sụt lún

Nhiều địa điểm còn xuất hiện hố ga bị nứt vỡ, nhiều thanh sắt xuất hiện nhô lên như những chiếc bẫy tử thần. Tình trạng trên không chỉ làm xấu đi mỹ quan đô thị mà còn khiến người dân tham gia giao thông cảm thấy bất an và lo lắng mỗi khi đi bộ trên vỉa hè. Trong đó,nhiều người dân mong muốn chính quyền sớm có biện pháp nhằm cải tạo nhằm nâng cao hệ thống vỉa hè mang lại không gian đi lại an toàn cho người dân Thủ đô.

Nhiều vỉa hè ở Hà Nội lại xuất hiện nứt vỡ, sụt lún - Ảnh 1.
Nhiều vỉa hè ở Hà Nội lại xuất hiện nứt vỡ, sụt lún - Ảnh 2.

Vỉa hè Hà Nội xuất hiện nứt vỡ

ẢNH: ĐỨC QUANG

hà nội vỉa hè Hà Nội sụt lún nứt vỡ vỉa hè xuống cấp vỉa hè sụt lún
Xem thêm bình luận