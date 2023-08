Tại châu Phi, trùm Wagner tuyên bố sẽ 'làm nước Nga vĩ đại hơn'

Đoạn video ngắn xuất hiện hôm 21.8 và dường như được quay ở châu Phi. Ông chủ Wagner mặc binh phục, mang vũ khí, đứng trong khung cảnh giống như thảo nguyên, với nhiều tay súng ở phía sau.

Ông Prigozhin tuyên bố: "Nhiệt độ là hơn 50 [độ C]. Wagner PMC đang thực hiện các hoạt động trinh sát và tìm kiếm, giúp nước Nga vĩ đại hơn trên tất cả các châu lục và châu Phi trở nên tự do hơn. Công lý và hạnh phúc cho người dân châu Phi. Chúng tôi đang biến cuộc sống trở thành cơn ác mộng cho [tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng] IS, al-Qaeda và các nhóm cướp bóc khác".

Ông Prigozhin lần đầu xuất hiện sau 2 tháng im ắng CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Ông Prigozhin cho biết Wagner đang tuyển dụng thêm, đồng thời nói rằng họ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đã được đặt ra. Tuy nhiên, ông không nói thêm chi tiết. Không rõ video được ghi hình ở đâu và khi nào.

Video được tung ra sau khoảng 2 tháng im ắng của ông Prigozhin. Ông từng hoạt động tích cực trên mạng xã hội trước khi xảy ra cuộc nổi dậy bất thành của Wagner vào cuối tháng 6, xuất phát từ mâu thuẫn với Bộ Quốc phòng Nga. Sau đó, Wagner đã chuyển tới đồng minh thân cận nhất của Nga là Belarus, theo một thỏa thuận do Tổng thống Alexander Lukashenko làm trung gian.

Trong vài tuần qua, Ba Lan đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về sự hiện diện của Wagner ở Belarus, thậm chí còn cho rằng các tay súng của nhóm này đã tìm cách xâm phạm biên giới. Minsk đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc trên.