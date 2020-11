108 dự án 'treo' được hủy bỏ

Đến năm 2012, do nhiều nguyên nhân, UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng TP kêu gọi chủ đầu tư mới và đến tháng 8.2014, dự án được UBND TP công nhận chủ đầu tư cho Công ty cổ phần quốc tế C&T.

Từ đó đến nay, sau nhiều lần được gia hạn, dự án vẫn giậm chân tại chỗ và việc công nhận chủ đầu tư cho Công ty cổ phần quốc tế C&T cũng đã hết hiệu lực. Hơn chục năm bị treo, người dân khu vực này đang phải sống trong cảnh tạm bợ, nhiều căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, trong khi đó hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị gần như không có gì. Chính quyền UBND P.3 (Q.11) cũng báo cáo, cơ sở hạ tầng dự án xuống cấp, hàng trăm hộ dân đều có nguyện vọng xóa quy hoạch treo để cuộc sống được ổn định.

Hay như cụm dự án khu đại học rộng hơn 240 ha tại các xã An Phú Tây, Phong Phú và Hưng Long (H.Bình Chánh) được quy hoạch từ năm 1992, nhưng đến nay vẫn “treo” vô thời hạn.

Ngoài 2 dự án trên, còn có 106 dự án khác nằm rải rác khắp nơi cũng sẽ được điều chỉnh, hủy bỏ như: khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng do Ban Quản lý Khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc làm chủ đầu tư (P.Long Bình, Q.9) rộng hơn 36 ha; dự án khu nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ do Công ty Thiên Bảo làm chủ đầu tư, rộng hơn 3,6 ha ở Q.8. Tại Q.8, có dự án khu nhà ở 400 Nguyễn Duy do Công ty cổ phần lương thực TP.HCM làm chủ đầu tư, rộng gần 2 ha. Dự án này UBND TP đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thu hồi đất. Tại Q.Bình Thạnh có dự án Trường THPT Gia Định, Trường THCS Đống Đa do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận làm chủ đầu tư. Hai dự án này được giao đất năm 2016 nhưng không thực hiện được do liên quan Nghị định 167 về việc sắp xếp, xử lý tài sản công...