3 thách thức không hề nhỏ với doanh nghiệp Việt khi thực hiện FTA 'thế hệ mới'

Ngày 5.6, Trường đại học Thương mại phối hợp với Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Tác động của các hiệp định thương mại tự do “thế hệ mới” tới thương mại và đầu tư của Việt Nam”.

Tại hội thảo, các học giả và các nhóm nghiên cứu của 2 trường đại học nêu trên cho rằng, do bao gồm các cam kết rất mạnh cũng như ảnh hưởng đến nhiều góc độ của việc tự do hóa thương mại, FTA “thế hệ mới” sẽ đem lại các cơ hội chưa từng có đối với nền xuất khẩu của Việt Nam. Chẳng hạn, các doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế trong việc tăng cường kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường thành viên hiệp định, do mức thuế quan nhập khẩu được cắt giảm mạnh mẽ.