3 trạm BOT sẽ phải ‘đóng cửa’ vào ngày mai do chậm thu phí không dừng

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thu phí không dừng chiều 1.7, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết giai đoạn 1 dự án thu phí không dừng cần lắp đặt tại 44 trạm với 620 làn. Hết tháng 5 cả nước lắp đặt được 28 trạm với 115 làn, trong đó vận hành thương mại 27 trạm với 111 làn. Riêng các tuyến cao tốc, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và nhà đầu tư BOT khác cần lắp đặt trên 430 làn thu phí không dừng. Dự án thu phí không dừng đang gặp khó khăn do ngân hàng chưa cấp tín dụng cho nhà cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC). Từ tháng 3 đến nay, VETC không triển khai thêm được hạng mục nào. Các tuyến cao tốc cũng triển khai chậm do chưa phê duyệt phương án đầu tư. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã nhiều lần đàm phán với nhà đầu tư của 44 trạm, nhưng đến hết ngày 30.6 mới ký được 8 trạm. Các nhà đầu tư BOT thường viện lý do ngân hàng tài trợ vốn không đồng ý, nhưng thực ra họ đang cố tình chây ì.