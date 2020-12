35 trạm thu phí BOT đồng loạt vận hành thu phí không dừng

Trong số 35 trạm thu phí thực hiện ETC từ hôm nay, có 25 trạm thuộc các dự án BOT do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (quản lý - PV), thuộc dự án giai đoạn 2 do Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC - thành viên Tập đoàn Viettel) làm nhà cung cấp dịch vụ với tên gọi ePass. 10 trạm do các địa phương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.