Bộ GTVT đề xuất chưa thu phí không dừng nhiều trạm BOT

Theo đó, với giai đoạn 1 gồm 44 trạm trên QL1, đường Hồ Chí Minh qua Tây nguyên và một số tuyến cao tốc , hiện có 40/44 trạm đã vận hành hệ thống ETC; 4 trạm thu phí chưa triển khai thuộc 4 tuyến cao tốc do Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý.

Đối với dự án giai đoạn 2 (gồm 33 trạm thu phí còn lại trên các tuyến quốc lộ), Bộ GTVT cho rằng có 8 trạm không thể triển khai, hoặc phải lùi thời gian triển khai sau năm 2020.

Trong đó, 3 trạm thu phí có doanh thu quá thấp (trạm Km1747 đường Hồ Chí Minh, cầu Mỹ Lợi và Thái Hà), 2 trạm chưa được thu phí và đang báo cáo Thủ tướng phương án bố trí vốn ngân sách hoàn trả cho nhà đầu tư (trạm Bờ Đậu - QL3 và trạm T2 - QL91) và 3 trạm có thời gian thu phí còn lại ngắn dưới 3 năm (3 trạm QL51).

Việc triển khai thu phí không dừng tại 8 trạm nêu trên sẽ không hiệu quả, phá vỡ phương án tài chính dự án BOT và dự án thu phí điện tử không dừng, ảnh hưởng lớn tới các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng. Các dự án này nằm trên các tuyến có lưu lượng giao thông thấp, không ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hệ thống ETC trên toàn quốc.

Đối với các trạm do địa phương quản lý (39 trạm), cơ bản các địa phương đều cam kết hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Riêng UBND tỉnh Cà Mau đề xuất không triển khai ETC đối với 4 trạm, do các trạm này thu phí các công trình cầu có quy mô nhỏ, ô tô qua lại không nhiều.