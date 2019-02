380 loại thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng

Theo quyết định 501 này, hai hoạt chất nói trên sẽ được loại ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam từ ngày 12.2. Cụ thể, có 228 loại thuốc thương phẩm chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và 152 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Fipronil (trong đó có 10 loại thuốc thương phẩm có chứa cả hai hoạt chất này) sẽ được phép sản xuất nhập khẩu tối đa 1 năm và buôn bán, sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Riêng thủ tục đăng ký các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa 2 hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil sẽ tạm ngưng ngay từ ngày Quyết định có hiệu lực là 12.2.2019.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2018, Việt Nam chi đến 5,16 tỉ USD nhập khẩu hóa chất , tăng hơn 26% so với năm 2017. Như nhiều năm qua, Việt Nam nhập khẩu hóa chất chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc chiếm gần 31% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của cả nước, đạt 1,59 tỉ USD, tăng gần 26% so với năm trước. Nhập từ Đài Loan đạt 682,03 triệu USD, chiếm hơn 13%, tăng mạnh 43,6% so với năm trước. Tính chung 2 thị trường Trung Quốc và Đài Loan, lượng hóa chất hai thị trường này cung ứng cho Việt Nam chiếm hơn 44% tổng lượng hóa chất nhập khẩu trong năm qua.