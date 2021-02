40.000 nhà đầu tư bị Lion Group lôi kéo đầu tư tài chính đa cấp

Người tham gia Lion Group mở tài khoản trên sàn Fx Trading Markets theo địa chỉ fxtradingmarkets.com, nạp tối thiểu 1.000 USD và được cam kết lợi nhuận 0,8 - 1%/ngày, 20 - 24%/tháng. Nếu nhà đầu tư kêu gọi, phát triển thêm cấp dưới thì nhận thêm hoa hồng theo 5 cấp từ level 0 đến 4. Công văn của công an TP. Đà Nẵng nêu rõ: “Thực tế lợi nhuận, trả thưởng của Lion Group cam kết với nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả người trước, khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới Lion Group sẽ sụp đổ vì không đủ tiền trả, nhà đầu tư mất toàn bộ tiền. Do hoạt động của Lion Group không tuân thủ quy định pháp luật, những rủi ro, nguy cơ phát sinh trong quá trình tham gia tổ chức Lion Group của người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân”.

Đây không phải là lần đầu tiên Lion Group bị cảnh báo là mang tính lừa đảo. Báo Thanh Niên đã từng đề cập đến các hoạt động của Lion Group ở các bài viết liên quan trong năm 2020. Trên trang web của mình, Lion Group giới thiệu sàn fxtradingmarkets.com sẽ không bao giờ sập, bởi mỗi giao dịch sàn thu phí 5% và ước tính lợi nhuận của sàn là 40.000 USD/phút và mỗi ngày sàn thu được gần 60 triệu USD, rằng với lợi nhuận gần 1,8 tỉ USD/tháng, chả có lý do gì để sàn phải sập. Do đó trang web này nhấn mạnh việc lừa đảo để kiếm vài trăm triệu USD của những người đầu tư rồi biến mất và có nguy cơ vướng vào vòng lao lý so với việc duy trì sự tồn tại để kiếm nhiều tỉ USD thì tất nhiên cách thứ 2 vừa an toàn lại vừa có lợi cho sàn. Bên cạnh đó, mô hình chia sẻ lợi nhuận sàn đang áp dụng là Affiliate Marketing - là hình thức tiếp thị liên kết đang được áp dụng phổ biến ở rất nhiều trang web nổi tiếng thế giới như Amazon, Alibaba, eBay…Affiliate Marketing hoàn toàn không phải đa cấp ăn chia hoa hồng nhiều tầng…!