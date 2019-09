50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam có giá trị gần 19 tỉ USD

Ở lần xếp hạng này, tổng giá trị của 50 thương hiệu dẫn đầu đạt 18,9 tỉ USD, tăng 19% so với năm trước đó.

Trong đó, 10 thương hiệu dẫn đầu gồm các tên tuổi quen thuộc như Viettel, VNPT, Vinamilk, Vinhomes, Sabeco, MobiFone, ViettinBank, VinaPhone, BIDV và Petrolimex. Viettel tiếp tục năm thứ hai dẫn đầu danh sách với giá trị thương hiệu được định giá hơn 4,3 tỉ USD. So với 2018, giá trị thương hiệu của Viettel tăng 20%, tương đương tăng hơn 1,5 tỉ USD và bằng tổng giá trị của 3 thương hiệu ở vị trí liền sau trong bảng xếp hạng. Giá trị thương hiệu của Viettel được đánh giá cao do sự tăng trưởng ở 10 thị trường nước ngoài, đồng thời nhờ sự phát triển trong nhiều lĩnh vực như viễn thông, công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, công nghiệp điện tử vi ễn thông, công nghiệp an ninh mạng.