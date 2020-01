55% người mua xe ô tô cũ chọn xuất xứ Việt Nam

Trên trang này, số lượng xe đã qua sử dụng trong năm 2019 được đăng bán tăng 22% so với năm 2018, đặc biệt, những chiếc xe nội địa được mua bán sôi nổi hơn so với xe nhập khẩu. Cụ thể, dựa trên thống kê của 200.000 tin đăng rao bán xe đã qua sử dụng trên chuyên trang Chợ Tốt Xe năm 2019, top 3 hãng bán chạy nhất trong thị trường xe cũ là Toyota, Kia và Hyundai. Thứ tự này có sự thay đổi so với một năm trước khi 3 hãng có số lượng xe được bán nhiều nhất trong năm 2018 thứ tự là Toyota, Kia và Ford. Theo nhận định của chuyên gia xe hơi trên diễn đàn này, việc Ford bị Huyndai đánh bật ra khỏi top xe bán chạy chứng tỏ các mẫu xe Hyundai ngày càng được ưa chuộng, nhất là 2 mẫu xe Hyundai Grand i10 và Hyundai Accent đang vươn lên chiếm lĩnh thị trường.