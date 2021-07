80% sản lượng cá cơm chuyển làm mắm vì không xuất khẩu được sang Trung Quốc

Đáng lưu ý, tàu khai thác cá cũng giảm do ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng lượng người mua hầu như không có do không xuất khẩu sang Trung Quốc được. Làm việc với Tổ công tác, ngành nông nghiệp tỉnh này cho hay, 80% sản lượng cá cơm khai thác được được chuyển sang làm mắm vì không có người mua. Ngoài ra, giá mua các mặt thàng thủy sản nuôi trồng của địa phương giảm mạnh, đặc biệt, bị thương lái ép giá ngay tại thời điểm thu hoạch.

Hiện, một loạt các địa phương đang đến kỳ thu hoạch thủy sản đều tồn đọng lượng lớn. Sở NN-PTNT Đồng Nai báo riêng tại một trang trại chăn nuôi Sông Mây ở huện Vĩnh Cửu, không tìm được nơi tiêu thụ cho 20 tấn cá rô lai, 50 tấn cá tra, 50 tấn cà vồ đém… đang đến mùa thu hoạch. Tương tự, tại An Giang, cá nàng hai còn tồn 100-200 tấn, điêu hồng 100 tấn mỗi tuần, cá he và mè Vinh 100 tấn, cá hú 60 tấn, chạch lấu 4 tấn. Các địa phương như Cà Mau báo giá thu mua thủy hải sản giảm 10-30% so với trước, Bình Thuận thì thiếu nhân công và cả phương tiện để thu mua thủy sản. Hiện các sản phẩm thủy sản ở địa phương có xu hướng giảm như ghẹ, mực ghim, cá mú, cá hồng, cá ngừ… do vận chuyện vào các tỉnh vẫn khó khăn.