Kiến nghị đưa chợ truyền thống vào dịch vụ thiết yếu

Đến nay, 10 quận huyện tại TP.HCM không còn duy trì chợ dân sinh nào, tất cả đều đóng vì có ca F0 liên quan tới chợ.

Trong khi đó, các chợ đã từng tạm đóng để phòng chống dịch, nay được mở trở lại sau khi thực hiện các công tác khử khuẩn, xét nghiệm, truy vết... cũng khá khiêm tốn. Trong tuần này, dự kiến chỉ có 12 chợ sẽ mở.

Trước tình hình đó, hôm qua 21.7, một lần nữa Sở Công thương TP.HCM có công văn khẩn gửi các quận huyện và các đơn vị quản lý chợ hướng dẫn tổ chức hoạt động các chợ đảm bảo an toàn để cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn TP. Trong đó, với các chợ có mật độ mua sắm đông, các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, Sở đề nghị các đơn vị quản lý chợ phải căn cứ tình hình thực tế để điều tiết phù hợp, tổ chức cho tiểu thương kinh doanh luân phiên, phát phiếu vào chợ… Đặc biệt, tại một số nơi có đặc thù như dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều lý do khách quan khó khôi phục lại hoạt động chợ truyền thống, Sở Công thương đề nghị địa phương căn cứ tình hình, nhu cầu, các quận huyện có thể thiết lập các điểm bán có quy mô nhỏ.

“Qua thực tế tại các chợ đang được tổ chức hoạt động trở lại khá an toàn và kín kẽ. Hiện Sở hướng dẫn các chợ có thể tổ chức theo mô hình chợ an toàn. Nghiên cứu bố trí vách ngăn/màn ngăn trong suốt giữa các hộ tiểu thương, gian bán hàng, giữa người mua và người bán. Song song đó, tiểu thương nên niêm yết rõ ràng để khách thuận tiện mua sắm nhanh nhất có thể. Ngoài ra, có thể áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ bằng phát thẻ, mỗi hộ được phát 10 - 15 thẻ trong 1 tháng chẳng hạn. Thực tế, Sở mong muốn các chợ được tổ chức an toàn để đừng bị đóng nữa, rất khó khăn cho bà con mua sắm thực phẩm hằng ngày, nhất là người lao động , dân nghèo. Đóng chợ, dân lại đổ hết vào trong cửa hàng tiện lợi, nguy cơ dịch cũng không thấp. Thế nên, việc tổ chức hoạt động chợ, khử khuẩn nền nhà, lối đi của chợ hằng ngày, hằng tuần và giãn cách, vách ngăn… là giải pháp chợ an toàn có thể áp dụng được”, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP, nhấn mạnh.