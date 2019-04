ABBANK sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE

Ngân hàng Nhà nước VN vừa chấp thuận việc ABBANK tăng vốn điều lệ từ 5.319 tỉ đồng lên 5.713 tỉ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ ABBANK sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ là 7,4%. Việc tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng có nền tảng tài chính ổn định để tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh hơn.

tin liên quan ACB nên chuyển niêm yết sang sàn HOSE để xứng tầm Ngay sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức, ABBANK sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và nộp hồ sơ niêm yết cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Ngay sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức, ABBANK sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và nộp hồ sơ niêm yết cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt 900,8 tỉ đồng (tăng 149% so với năm 2017); tổng tài sản đạt 90.237 tỉ đồng (đạt 107% so với năm 2017); huy động đạt 67.972 tỉ đồng (đạt 109% so với năm 2017); tỷ lệ nợ xấu dưới 3%...

Lợi nhuận sau thuế của năm 2018 là 764,7 tỉ đồng; tổng quỹ phải chia là 140,7 tỉ đồng (trong đó quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng được trích với các tỷ lệ tương ứng là 5%, 10%, 3,4% lợi nhuận sau thuế), lợi nhuận còn lại của ABBANK năm 2018 là 624 tỉ đồng. Lợi nhuận còn lại của các năm trước 397,4 tỉ đồng (trong đó phần lợi nhuận để lại chưa phân phối để phát hành cổ phiếu chia cổ tức 2017 cho cổ đông là 393,6 tỉ đồng). Tổng lợi nhuận còn lại của ABBANK chưa phân phối: 1.021,4 tỉ đồng.

Đại hội lần này, HĐQT đã đề nghị giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới. Dự kiến trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 1.220 tỉ đồng (tăng 35%), tổng tài sản đạt 105.720 tỉ đồng (tăng 17% so với năm 2018), huy động TT1 đạt 82.609 tỉ đồng (tăng 28%).

HĐQT ABBANK cũng đã trình cổ đông việc chuyển trụ sở chính của ABBANK từ TP.HCM ra Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị, vận hành, cũng như kế hoạch mở rộng kinh doanh, kế hoạch tăng trưởng của ngân hàng cho các năm tiếp theo. Theo ABBANK, việc chuyển trụ sở chính sẽ không làm xáo trộn kinh doanh, vận hành, mà sẽ giúp cho việc quản trị điều hành của ABBANK được thuận lợi, tăng cường sự chủ động và tiết kiệm thời gian tương tác. Việc chuyển hội sở ra Hà Nội sẽ giúp ngân hàng thuận tiện trong việc phát triển mạng lưới ở khu vực phía bắc, ABBANK cần có trụ sở mới đủ rộng để không chỉ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh doanh. Hơn nữa, về hạ tầng công nghệ, ABBANK đặt máy chủ lưu dữ liệu và vận hành kỹ thuật đặt tại Hà Nội có dư công suất để đáp ứng nhu cầu dữ liệu mà không phải đầu tư quá tốn kém khi di dời trụ sở.