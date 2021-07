Bán 2 con gà, mua được ký rau muống

Ngày 28.7, ông Lê Văn Quyết, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai thông tin, giá gà công nghiệp lông trắng theo các báo cáo của doanh nghiệp và địa phương trong buổi làm việc với Tổ công tác 970 của Bộ NN-PTNT là 9.000 - 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến sáng 28.7, bán giá 6.000 - 7.000 đồng/kg cũng không ai mua trong khi chi phí nuôi loại gà này đến nay là 28.000 - 29.000 đồng/kg. “Giá bán chỉ bằng 1/5 giá vốn. Nói rõ ra là giờ bán cho được 2 con gà may ra mua được bó rau muống”, ông Quyết so sánh.

Cũng trong ngày 28.7, nhà máy giết mổ gia cầm Phạm Tôn ở Bình Dương cũng tạm ngưng hoạt động do có ca F0 trong nhà máy. Nhà máy này khi chưa ngưng hoạt động, công suất giết mổ gia cầm mỗi đêm cũng khoảng 40.000 con.

Tại Long An, theo Sở NN-PTNT tỉnh này, 9/10 cơ sở giết mổ gia cầm trên địa bàn tỉnh đã đóng cửa. Chỉ còn lại cơ sở của Công ty TNHH San Hà hoạt động nhưng công suất cũng giảm khoảng 2/3 so với trước. Bên cạnh đó, các cơ sở giết mổ lợn, trâu bò đều giảm công suất xuống chỉ còn 10-20% so với trước dịch. Ở thời điểm bình thường, phần lớn công suất của các cơ sở giết mổ này để cung ứng cho thị trường TP.HCM thông qua chợ đầu mối và các chợ truyền thống. Việc đóng cửa các chợ đầu mối và hàng loạt chợ truyền thống khiến đầu ra của các cơ sở giết mổ tại Long An bị thu hẹp mạnh. Một số cơ sở không đáp ứng được yêu cầu “3 tại chỗ”, cũng buộc phải tạm đóng cửa phòng chống dịch khiến lượng cơ sở giết mổ gia cầm, gia súc còn rất ít.