Bán bia thu trăm tỉ đồng mỗi ngày

Báo cáo quý 1/2019, Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đạt doanh thu thuần 9.337 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và đây cũng là quý 1 có doanh thu tốt nhất từ trước tới nay. Điều này tương đương mỗi ngày trong 3 tháng đầu năm vừa qua, Sabeco thu về gần 104 tỉ đồng.

Tuy vậy, tốc độ tăng giá vốn hàng bán mạnh hơn cùng kỳ năm trước khiến lãi gộp Sabeco chỉ còn tăng gần 13% lên 2.191 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.290 tỉ đồng, tăng 12%. Sabeco giải thích, doanh thu thuần cao quý đầu năm 2018 là do sản lượng tiêu thụ tăng cũng như tăng giá bán. Đồng thời doanh thu tài chính tăng cao cũng góp phần đưa lợi nhuận sau thuế đi lên.

tin liên quan 'Chiêu lạ' của bia Sài Gòn khi về tay người Thái: Bia Việt sẽ bị thu hẹp Không tăng mạnh như Sabeco nhưng Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco), quý đầu năm nay cũng đạt doanh thu thuần 1.564 tỉ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng mỗi ngày Habeco cũng thu về được hơn 17,3 tỉ đồng từ việc bán bia. Tuy vậy, giá vốn hàng bán tăng 18%, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu khiến lãi gộp Habeco chỉ còn 334 tỉ đồng, giảm 13% so với quý 1/2018. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Habeco ghi nhận đạt gần 64 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh 42% so với cùng kỳ năm trước. Không tăng mạnh như Sabeco nhưng Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco), quý đầu năm nay cũng đạt doanh thu thuần 1.564 tỉ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng mỗi ngày Habeco cũng thu về được hơn 17,3 tỉ đồng từ việc bán bia. Tuy vậy, giá vốn hàng bán tăng 18%, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu khiến lãi gộp Habeco chỉ còn 334 tỉ đồng, giảm 13% so với quý 1/2018. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Habeco ghi nhận đạt gần 64 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh 42% so với cùng kỳ năm trước.

Một loạt công ty bia khác cũng tăng vọt về doanh thu trong quý 1/2019. Cụ thể như Công ty cổ phần bia Sài Gòn - miền Trung (SMB) đạt doanh thu 381,8 tỉ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của SMB đạt gần 41,5 tỉ đồng, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ năm trước. Công ty này cho biết do sản lượng tiêu thụ bia tăng thêm 3,24 triệu lít bia các loại. Cổ phiếu SMB đang giao dịch trên UPCoM với giá 33.250 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là công ty con của Sabeco.

Một đơn vị khác là Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP) quý 1/2019 đạt doanh thu 153,5 tỉ đồng, tăng 68,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lợi nhuận sau thuế đạt 14,16 tỉ đồng, tăng hơn 234% so với cùng kỳ năm 2018. Cổ phiếu BSP cũng đang giao dịch trên UPCoM với giá 17.500 đồng/cổ phiếu. Hay Công ty cổ phần bia Sài Gòn-Miền Tây (WSB) đạt doanh thu quý 1/2019 là 248,7 tỉ đồng, tăng 7,5% và lợi nhuận sau thuế gần 39 tỉ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước...