Bán khẩu trang y tế giúp lợi nhuận Danameco tăng gấp 81 lần năm trước

Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco (DNM) vừa công bố doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 3/2020 đạt 207,2 tỉ đồng, cao gấp 3,3 lần và lợi nhuận sau thuế đạt 4,81 tỉ đồng, cao gấp 81,3 lần so với quý 3/2019 (tương đương tăng 8.035%). Tuy nhiên trong kỳ, các chi phí của doanh nghiệp cũng tăng mạnh như chi phí tài chính gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước, lên mức 3,5 tỉ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng gấp 4,6 lần và tăng gấp rưỡi quý 3/2019, đạt 16,7 tỉ đồng và 6,5 tỉ đồng.

Giải trình nguyên nhân doanh thu quý 3/2020 tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm trước, công ty Danameco cho biết, sự bùng phát của dịch Covid-19 trong năm 2020 đã khiến nhu cầu các sản phẩm như khẩu trang , trang phục chống dịch… tăng mạnh. Cầu thị trường tăng cao đã mang đến cơ hội tăng trưởng đột biến cho doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế như Danameco. Bên cạnh đó, trong 9 tháng năm 2020, công ty đã mở rộng đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị và năng lực sản xuất tại các nhà máy; nghiên cứu mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu…

Lũy kế 9 tháng năm nay, công ty ghi nhận doanh thu gần 573,5 tỉ đồng, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty đạt lợi nhuận sau thuế hơn 31 tỉ đồng, gấp 10 lần so với lợi nhuận chỉ hơn 3 tỉ đồng của 9 tháng năm 2019 và đã vượt 27% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Một công ty khác là Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) cũng báo cáo quý 3/2020 doanh thu thuần đạt 865 tỉ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi sau thuế đạt hơn 166 tỉ đồng, tăng trưởng 41,7% so với quý 3/2019. Lũy kế 9 tháng năm 2020, Dược Hậu Giang đạt doanh thu gần 2.544 tỉ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 529 tỉ đồng, tăng 23,8% so với 9 tháng năm 2019...