Ban quản trị 'giam' nhà cư dân: 'Giam' cả quỹ bảo trì mấy chục tỉ đồng

Giam 46 tỉ đồng quỹ bảo trì

Trước đó, trong bài viết Ban quản trị “giam” nhà cư dân trên Thanh Niên ngày 5.3.2021 phản ánh tình trạng một số cư dân tại chung cư Phú Hoàng Anh (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM) mua các căn hộ tại tầng 2 chung cư này nhiều năm nhưng bị Ban quản trị (BQT) cho xịt keo vào ổ khóa nhà, khóa luôn cả hai đầu cầu thang bộ thoát hiểm, thậm chí lột bỏ nút ấn thang máy lên tầng 2 nên các chủ hộ hợp pháp không thể vào nhà của mình trong nhiều năm trời.

Cuộc họp hôm qua gồm lãnh đạo các phòng ban, Công an H.Nhà Bè, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Cuộc họp thống nhất, UBND H.Nhà Bè sẽ báo cáo sự việc lên UBND TP.HCM và xin chỉ đạo từ UBND TP. “Tuần sau UBND huyện sẽ họp với BQT để yêu cầu giao nhà ngay cho cư dân. Đồng thời sẽ họp Ban thường vụ xin ý kiến và sau đó sẽ có báo cáo gửi UBND TP.HCM báo cáo về sự việc tại chung cư Phú Hoàng Anh và chờ UBND TP chỉ đạo các sở ngành tham mưu xử lý rốt ráo các vấn đề liên quan tại chung cư này”, ông Nguyễn cho hay.

Không chỉ giam nhà của một số cư dân, ông Ngô Kim Đạo, thành viên BQT chung cư Phú Hoàng Anh nhiệm kỳ 2018 - 2021, còn tố BQT cũ chiếm giữ khoảng 46 tỉ đồng quỹ bảo trì chung cư . Theo ông Đạo, hiện tại BQT không tiếp cận được số tiền phí bảo trì là 46 tỉ đồng, do BQT nhiệm kỳ trước không chịu chuyển giao. Cụ thể, sau khi tổ chức hội nghị nhà chung cư thành công, ngày 5.10.2018 UBND H.Nhà Bè ra Quyết định số 2551/QĐ-UBND công nhận BQT chung cư Phú Hoàng Anh nhiệm kỳ mới, đồng thời bãi bỏ quyết định công nhận BQT cũ. Ngay sau khi được công nhận, BQT mới đã bắt tay thực hiện việc vận hành nhà chung cư. Việc đầu tiên mà BQT mới làm là gửi thư cho các thành viên BQT cũ mời họp với các nội dung: bàn giao sổ tiết kiệm quỹ bảo trì tại ngân hàng; bàn giao hồ sơ, giấy tờ, hiện trạng trang thiết bị và các vấn đề liên quan khác. Tuy nhiên, sau 2 lần mời họp, kết quả vẫn chưa có do sự vắng mặt không lý do của các thành viên BQT cũ.

Trong đơn kêu cứu do ông Phạm Cường, Trưởng BQT chung cư Phú Hoàng Anh nhiệm kỳ 2018 - 2021, ký ngày 24.12.2018 gửi UBND H.Nhà Bè, UBND xã Phước Kiển và Công an H.Nhà Bè nêu rõ: “Quỹ bảo trì của chung cư hiện đang gửi bằng 5 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng SCB - chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Chúng tôi đã nhiều lần làm việc với đại diện Ngân hàng SCB về thủ tục chuyển quyền đứng tên, sử dụng 5 sổ tiết kiệm trên. Nhưng do đây là sổ tiết kiệm được gửi dưới hình thức đồng sở hữu gồm 10 người, trong đó ông Trần Hoàng Thái (Trưởng BQT cũ) đứng tên chủ tài khoản nên ngân hàng không thể thực hiện chuyển quyền đứng tên cho BQT. Hiện 5 sổ tiết kiệm này, ông Phan Lê Hùng với tư cách thành viên BQT cũ đang tạm thời giữ. Tại hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2018, ông Thái không đồng ý bàn giao lại toàn bộ quỹ bảo trì với nhiều lý do không thỏa đáng. Việc ông Thái và các đồng sở hữu chiếm dụng trái phép tài sản của cộng đồng cư dân, vì thế công tác bảo trì, bảo dưỡng cho chung cư gặp nhiều khó khăn”.

Bị tố chiếm giữ nhiều khoản tiền khác

Theo hồ sơ chúng tôi có được, đơn vị chủ đầu tư chung cư này là Công ty cổ phần Phú Hoàng Anh (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) được Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt dự án vào năm 2008, đến năm 2013 công trình hoàn thành và đi vào vận hành. Tổng số tiền của quỹ bảo trì chung cư khoảng hơn 44 tỉ đồng. Ngay sau đó, chủ đầu tư đã chuyển cho BQT 36,9 tỉ đồng. Số tiền còn nợ là 7,9 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ đầu tư không bàn giao số tiền còn lại của quỹ bảo trì cho BQT bởi trong quyết định phê duyệt dự án của Sở Xây dựng TP.HCM thì tầng hầm tòa nhà có diện tích hơn 15.000 m2 ghi rõ “sở hữu của chủ đầu tư”. Mặc dù vậy, từ khi bàn giao nhà đất đến nay BQT sử dụng khai thác, không trả lại cho chủ đầu tư. Theo Công ty cổ phần Phú Hoàng Anh, sở dĩ công ty này không chuyển số tiền 7,9 tỉ đồng còn lại cho BQT, bởi chỉ tính riêng từ tháng 1.2016 đến tháng 2.2019, BQT đã thu tiền giữ xe tại tầng hầm là 26,2 tỉ đồng, vượt xa con số mà chủ đầu tư còn nợ...

Theo quyết định phê duyệt dự án của Sở Xây dựng TP.HCM, hồ bơi cũng thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư và mấy năm nay BQT khai thác, thu tiền. Như vậy, không chỉ chiếm giữ quỹ bảo trì, hiện BQT còn nắm giữ những số tiền rất lớn từ việc khai thác tầng hầm, hồ bơi và lãi suất phát sinh từ tiền gửi.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Lê Hùng xác nhận hiện ông đang giữ 5 sổ tiết kiệm, với số tiền khoảng 46 tỉ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. 5 sổ tiết kiệm này do 10 cá nhân đứng tên đồng sở hữu, trong đó ông Trần Hoàng Thái là chủ sở hữu. “Hiện mỗi người đi mỗi hướng mỗi nơi nên không thể bàn giao được, trong khi chung cư cần chi tiêu lớn vì nhiều hạng mục xuống cấp, nhất là tầng hầm”, ông Hùng cho hay.