Bánh trung thu đổi 'gu'

Ở các năm trước, trung thu là mùa tiêu thụ cao điểm các mặt hàng sản xuất bánh trung thu như bột, đường, trứng vịt muối… nên giá bán thường tăng cao. Tuy nhiên, năm nay, tình hình kinh tế khó khăn đã khiến các mặt hàng này đứng giá thậm chí có xu hướng giảm.

Ông Trương Chí Thiện - Giám đốc công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cũng cho biết: “Mặc dù trứng vịt muối không phải là mặt hàng chủ lực của chúng tôi, nhưng năm nào Vĩnh Thành Đạt cũng tham gia vào thị trường vài triệu quả. Tuy nhiên, năm nay đúng là một năm khó khăn và khó đoán cho thị trường bánh trung thu. Từ thời điểm vào mùa chuẩn bị nguyên liệu, giá lòng đỏ trứng muối đã không tăng thậm chí còn giảm, giá thời điểm hiện tại vào khoảng 3.800 đồng/lòng đỏ”.

Thị phần bánh trung thu dành làm quà tặng trước đây được xem là sân chơi của các thương hiệu bánh quen thuộc như Kinh Đô , Bibica, Givral... nhưng gần đây miếng bánh này ngày càng bị cạnh tranh gay gắt bởi rất nhiều thương hiệu khác, trong đó có cả các thương hiệu bánh đến từ Hàn Quốc, Đài Loan và cả các hệ thống trà sữa, cà phê. Đại diện công ty Bibica cho biết, mùa trung thu năm nay, Bibica tung ra thị trường hơn 600 tấn bánh trung thu các loại, tăng khoảng 10% so cùng kỳ năm ngoái và không tăng giá phần lớn các loại bánh. Giá bánh dao động từ 39.000 - 165.000 đồng/cái cho dòng bánh phổ thông. Đối với các dòng bánh cao cấp, giá từ 250.000 - 2.500.000 đồng/hộp. Mặc dù hãng này thông báo không tăng giá bán, nhưng theo so sánh của chúng tôi, giá bán của Bibica đã tăng một chút so với cùng kỳ năm trước.