Bảo đảm chất lượng, an toàn hoạt động của toàn hệ thống ngân hàng

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng qua các thời kỳ trong 70 năm qua, với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, có nhiều đóng góp trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng bí thư đề nghị ngành ngân hàng và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong ngành nghiêm túc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển KT-XH nói chung và về đổi mới, phát triển ngành ngân hàng nói riêng; đặc biệt chú ý "tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính sách vĩ mô; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối".

Bên cạnh đó, theo Tổng bí thư, ngành ngân hàng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là kênh cung cấp vốn trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế; rất phức tạp, nhạy cảm; có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, ngành cần đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách và công tác cán bộ để vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và nâng cao hiệu quả, bảo đảm chất lượng, an toàn hoạt động của toàn hệ thống; vừa nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật của người cán bộ ngân hàng để ngăn ngừa rủi ro, vi phạm.