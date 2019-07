Bao giờ 'thành phố không ngủ'?

Thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy năm 2016 đánh dấu bước phát triển đột phá khi tổng lượng khách quốc tế đến VN tăng 26% so với cùng kỳ 2015, thế nhưng tổng thu từ khách du lịch chỉ tăng 18,4%, thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2010 - 2013. Tương tự, năm 2017 VN tiếp tục tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới khi đón 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29,1% so với cùng kỳ 2016 nhưng tổng thu (cả khách nội địa) chỉ 27,5%, vẫn thấp hơn tăng trưởng về lượng khách. Năm 2018, khách quốc tế đến VN tăng kỷ lục, đạt gần 15,6 triệu lượt khách, tăng 19,9% so với 2017, cộng thêm lượng khách nội địa tăng 9,3% nhưng tổng thu từ du khách giai đoạn này cũng chỉ tăng 21,4%.