Bao giờ TP.HCM mới chấm dứt nắng nóng?

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, vài ngày tới thời tiết miền Đông Nam bộ và Tây Nam bộ vẫn chịu cảnh nắng nóng gia tăng, xảy ra trên diện rộng, nền nhiệt vào ban ngày luôn trên mức 30 độ C.

Trước đó, từ khoảng cuối tháng 4, TP.HCM đón vài cơn mưa chuyển mùa lớn. Chưa kịp mừng rỡ vì mùa mưa sắp tới, chuẩn bị thoát cảnh nóng nực, người dân thành phố lại phải đón thêm những chuỗi ngày nắng nóng dai dẳng, thậm chí còn oi bức hơn những đợt nóng trước. Nền nhiệt ban ngày có khi lên tới gần 40 độ C, nhiệt độ ngoài trời còn "kinh khủng" hơn khiến ai cũng khó chịu, bức bách. Người dân tham gia giao thông mùa này không khác gì… hành xác.

Trao đổi nhanh với Thanh Niên, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan lý giải: Những ngày gần đây, tình trạng oi bức xảy ra diện rộng với cường độ cao tại TP.HCM là do những cơn mưa chuyển mùa cuối tháng 4 làm độ ẩm không khí tăng, tạo mây nhưng thiếu gió Tây Nam nên không thể hình thành mưa. Thời tiết ban ngày nắng nóng, nhiệt độ tuy không cao so với tháng 4 nhưng do lượng hơi ẩm có sẵn lớn cộng với mây đã hình thành từ trước mà không mưa nên bầu không khí trở nên ngột ngạt, vừa nóng vừa oi bức.