Bấp bênh đường sắt

Dù vậy, để tránh những vướng mắc liên quan đến giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt như thời quan qua, Bộ GTVT cũng đề nghị UBQLV sớm trình Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNR, sắp xếp bộ máy phù hợp với các quy định về bảo trì, khai thác cũng như sớm nghiên cứu tách bạch kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải. Trước đó, UBQLV cũng có đề xuất sẽ tiếp tục thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNR theo Nghị định 131/2018/NĐ-CP.

Trên thực tế, việc UBQLV hay Bộ GTVT nhận trách nhiệm đại diện phần vốn nhà nước tại VNR không quan trọng bằng việc tạo cơ chế phù hợp trong quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt. Vướng mắc sau khi điều chuyển VNR về UBQLV liên quan đến cơ chế giao vốn duy tu hạ tầng đường sắt. Trước đây, vốn bảo trì, duy tu hạ tầng đường sắt do Bộ GTVT giao cho VNR thực hiện, nhưng theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 130, tất cả dịch vụ công ích phải đặt hàng, không giao dự toán ngân sách như trước đây. Nếu nhiều DN tham gia thì phải đấu thầu, nếu ít DN thì đặt hàng trực tiếp, tiền nhà nước không giao thẳng cho DN nữa.

Trước đó, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV VNR, từng cho biết đường sắt có nguy cơ dừng tàu do không được giao vốn bảo trì, duy tu hạ tầng từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, vướng mắc này cơ bản đã được giải quyết theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, năm 2020 sẽ tạm thời triển khai việc giao dự toán ngân sách cho VNR như các năm trước để đảm bảo an toàn chạy tàu. Tuy nhiên, từ năm 2021 trở đi, đường sắt sẽ phải thực hiện theo các quy định chung của Nghị định 32 như các DN khác.

“Một phần do chuyển động trong bộ máy của đường sắt chậm nên gặp vướng về cơ chế, nhiều lĩnh vực công ích khác cũng đã thực hiện đấu thầu từ lâu như đảm bảo hàng hải. Về lâu dài, đường sắt vẫn phải theo cơ chế chung, đấu thầu chứ không giao vốn nữa”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết.

Theo GS-TS Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội Kinh tế và vận tải đường sắt VN, đường sắt không tụt hậu nếu so với chính mình, nhưng tụt hậu quá xa so với các phương thức vận tải phát triển như vũ bão khác là hàng không, đường bộ..., dẫn đến tỷ lệ thị phần ngày càng co cụm lại.