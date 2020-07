Bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc

Ngày 28.7, một nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, sinh ngày 29.1.1980 tại tỉnh Long An, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát