Bộ Công thương: Điện một bậc sẽ có lợi cho khách dùng 800 kWh/tháng trở lên

Theo Bộ Công thương, hiện nay biểu giá bán lẻ điện đang thực hiện theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20.3.2019. Cơ cấu tiêu thụ điện của các đối tượng khách hàng như sau: sản xuất chiếm 59,1%; kinh doanh chiếm 6,6%; hành chính sự nghiệp chiếm 3,8%; sinh hoạt chiếm 28%. Do đây không phải là lần điều chỉnh giá điện nên các phương án đưa ra phải đảm bảo mức giá bán lẻ điện bình quân cho tất cả các nhóm khách hàng vẫn ở mức 1.864,44 đồng/kWh đã được ban hành tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Các phương án biểu giá điện mới của Bộ Công thương đưa ra lấy ý kiến

Bộ Công thương nhấn mạnh: “Đối với khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt thì các phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện đều đảm bảo giá bán lẻ điện sinh hoạt bình quân vẫn giữ nguyên, không đổi”. Tuy nhiên, nếu thực hiện phương án 1 giá thì toàn bộ khách hàng sử dụng điện dưới 200 kWh, số lượng khoảng trên 18,7 triệu khách chiếm tỷ lệ xấp xỉ 75% tổng số khách hàng hiện nay, sẽ phải trả tiền điện thêm từ 19.000 - 39.000 đồng. Số tiền ngân sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xã hội cũng phải tăng từ khoảng trên 1.000 tỉ đồng/năm lên 1.240 tỉ đồng/năm do giá điện cao hơn bậc 1 hiện hành. Vì lý do đó, Bộ Công thương cho rằng, khác với phương án 1 giá đã đưa ra lấy ý kiến trước đây bằng giá bình quân sinh hoạt. Phương án 1 giá bằng giá điện sinh hoạt bình quân không nhận được sự ủng hộ của phần đông của các bộ ngành đã lấy ý kiến. Đồng thời, áp dụng điện một giá cho tất cả các đối tượng khách hàng sẽ không khuyến khích được việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Từ các phân tích đó, Bộ đã đề xuất 2 phương án lấy ý kiến như sau :Các khách hàng sử dụng điện trung bình hàng tháng dưới 700 kWh (chiếm tỷ lệ trên 98% tổng số khách hàng) trong các Phương án 1, Phương án 2A và 2B có chi phí trả tiền điện bằng nhau do giá 4 bậc thang đầu của phương án 1 và phương án 2A và 2B là giống nhau.