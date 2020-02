Bộ Công thương lập tổ công tác giải tỏa hàng hóa với Trung Quốc

Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch hành động ứng phó với tác động do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) gây ra vừa được Bộ Công thương ban hành. Theo đó, Bộ yêu cầu Cục Xuất nhập khẩu thành lập tổ công tác để xử lý các vấn đề liên quan tới giải tỏa hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc do Cục Xuất nhập khẩu làm thường trực, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và một số đơn vị có liên quan cùng tham gia.