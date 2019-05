Bộ Công thương: Nếu tính đầy đủ, giá điện đáng ra tăng 9,26%

Bộ Công thương tính toán các yếu tố làm tăng chi phí mua điện năm 2019 khoảng 20.000 tỉ đồng, tương ứng giá điện bình quân năm 2019 là 1.864,4 đồng/kWh, song nếu tính 3.266 tỉ đồng chênh lệch tỷ giá mua điện năm 2018 thì giá điện bình quân 2019 đáng ra phải là 1.879,9 đồng/kWh.

Bộ Công thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng giải trình về phương án tăng giá điện hồi tháng 3 vừa qua, đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Theo đó, cơ quan quản lý tính toán, tổng hợp các yếu tố đầu vào chính làm tăng chi phí mua điện năm 2019 khoảng 20.000 tỉ đồng. Cụ thể, việc điều chỉnh giá bán than 2 lần và giá than trộn than nội địa với than nhập tổng cộng khiến chi phí mua điện tăng trên 7.330 tỉ đồng. Số tiền tăng do giá mua khí và dầu là gần 7.390 tỉ đồng. Tỷ giá và chênh tỷ giá theo hợp đồng mua bán điện là trên 5.000 tỉ đồng. “Với các thông số đó, giá điện bình quân 2019 là 1.864,4 đồng/kWh, tương ứng tỷ lệ tăng giá so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 8,36%”, báo cáo của Bộ Công thương nêu.

Tuy nhiên, bộ này cũng lưu ý, phương án giá bán lẻ điện bình quân đã được thực hiện chưa bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện dự kiến năm 2018 là 3.266 tỉ đồng vào năm 2019.

“Nếu bổ sung thêm chi phí này, tổng chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện là 7.090 tỉ đồng, khi đó, giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 sẽ là khoảng 1.879,9 đồng/kWh, tương ứng tỷ lệ tăng giá so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 9,26%”, Bộ Công thương nêu.

Đáng chú ý, liên quan biểu giá điện bậc thang , Bộ Công thương cho biết, thời gia qua đã lấy ý kiến rộng rãi và phương án giá điện bậc thang hiện nay vẫn là phương án được nhiều người chấp nhận hơn cả. Cụ thể, theo báo cáo, năm 2018, số hộ sử dụng điện ở mức 100 kWh mỗi tháng trở xuống là trên 9 triệu hộ, chiếm 35%. Do đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 (0 - 50 số) và bậc 2 (từ 51 - 100 số) được tính toán chỉ bằng 90% và 93% so với mức giá bán lẻ điện bình quân.

Tuy nhiên, bộ này cũng thừa nhận, do đời sống ngày càng cải thiện, nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao nên xây dựng biểu giá bậc thang mới là cần thiết. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Công thương sẽ nghiên cứu, đề xuất biểu giá điện mới với mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm.