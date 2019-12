Bộ Công thương nói cần 600.000 tấn thịt heo cho nhu cầu tết

Xét về tổng thể, dịch tả lợn châu Phi đã khiến cơ cấu tiêu dùng thay đổi, giảm 380.000 tấn (tương đương gần 10%) so với năm ngoái. Bên cạnh đó, giá heo hơi đã tăng và đang ở mức rất cao. So với tuần trước tăng thêm 10.000 đồng/kg, lên 90.000 đồng/kg. Giá thịt thành phẩm cao nhất đến 180.000 đồng/kg, tăng hơn 15.000 - 20.000 đồng/kg so với đầu tháng 12.