Bộ Công thương nói gì về việc Big C ngừng nhập hàng dệt may Việt Nam?

Nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc Big C đã được đặt ra trong cuộc họp báo thường kỳ chiêu nay của Bộ Công thương. Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, các phương tiện thông tin trong 2 ngày gần đây đã đưa nhiều về hệ thống Big C ngừng nhập hàng dệt may trong hệ thống.