Bộ Xây dựng ‘nhắc’ các tỉnh, thành quản chặt condotel, officete...

Trước đó, Bộ Công an cũng đã có báo cáo Thủ tướng về các bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến căn hộ du lịch, biệt thự du lịch và văn phòng kết hợp lưu trú. Theo Bộ Công an, một số địa phương như Đà Nẵng , Bà Rịa - Vũng Tàu đang rà soát, đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản căn hộ du lịch cho người mua, dần hợp thức các căn hộ du lịch thành nhà ở, gây áp lực cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh xã hội. Mới đây, TP.Hà Nội cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ các loại hình bất động sản mới như condotel, officetel…