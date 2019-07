Bức tranh giao thông hỗn độn

Loạt dự án được “vẽ” ra, cho phép đầu tư, triển khai rồi đồng loạt ì ạch, chậm tiến độ, tạo nên một bức tranh giao thông nham nhở, hỗn độn, làm nhiều nhưng không xong cái gì GS-TS Nguyễn Minh Hòa, Ủy viên Hội đồng quy hoạch - kiến trúc TP.HCM

Một trong những lý do khiến khu vực Tây Nam bộ luôn trong tình trạng “khát” dự án hạ tầng là do các dự án đa phần chậm tiến độ. Nút thắt lớn nhất là cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nối vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương ì ạch 10 năm nay, sau khi điều chỉnh vốn, thay thế nhà đầu tư, dự án mới đạt 22% khối lượng này lại đang đứng trước nguy cơ “treo” tiến độ, do chủ đầu tư thiếu tiền thanh toán cho nhà thầu. Nguồn tiền cho dự án BOT này gặp khó do ngân hàng cho vay vốn đưa ra nhiều yêu cầu khá khó như mức vốn ngân sách tham gia 20,5%, tương đương 2.500 tỉ đồng; mức vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 30%, khoảng 3.700 tỉ đồng và chỉ cho vay tối đa 49% tổng vốn đầu tư...