Bức tranh màu xám của thị trường bất động sản

Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành, cho rằng hiện nay thời gian làm thủ tục tính tiền sử dụng đất dự án nhà ở thường mất trên dưới 3 năm, có một số trường hợp lâu hơn, do chưa có cơ chế xử lý các thửa đất công nằm xen cài trong dự án hoặc do Sở TN-MT đang đề xuất thu thêm tiền sử dụng đất đối với đất đường nội bộ, cây xanh trong khuôn viên dự án nhà chung cư, hoặc phần diện tích tầng hầm ngoài ranh xây dựng khối đế nhà chung cư (mà các công trình, phần diện tích này đã được tính tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư trước đó). Do đó, UBND TP.HCM cần chỉ đạo Sở TN-MT, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh hơn nữa quy trình, thủ tục xác định tiền sử dụng đất dự án nhà ở. “Thời gian là vàng là bạc, nếu thủ tục hành chính, nhất là khâu đóng tiền sử dụng đất được đẩy nhanh sẽ hỗ trợ DN và giúp giảm giá BĐS. Không những thế, TP cần đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho khách hàng. Đây là vấn đề gây bức xúc cho người mua nhà”, ông Nghĩa nói.