TP.HCM: Nội dung phản ánh thủ tục hành chính chủ yếu về đất đai

Theo báo cáo tại hội nghị, TP.HCM đã tăng cường cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, số lượng người làm việc được UBND TP.HCM giao năm 2019 giảm so với năm 2017 là 24.687 người. Về tình hình quản lý biên chế, giai đoạn từ năm 2011 - 2015, tăng 2.745 biên chế; giai đoạn từ năm 2015 đến nay thực hiện giảm biên chế. TP.HCM giao biên chế năm 2020 là 10.405, giảm 1.928 biên chế so với biên chế thành phố giao năm 2015 là 12.333 biên chế. Về các chính sách an sinh xã hội, tình hình số người lao động tham gia BHXH bắt buộc tại TP.HCM tăng nhanh mỗi năm, năm 2011 là 1.717.940/3.908.851 người, chiếm tỷ lệ 43,95%; năm 2019 là 2.484.125/4.651.808 người, chiếm tỷ lệ 53,4%.