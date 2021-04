Bùng nổ app, trang web 'làm giàu' lừa đảo

Tại cuộc họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021, do UBND TP.HCM tổ chức hôm qua 28.4. đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã thông tin việc liên quan đơn tố cáo của hàng trăm nạn nhân về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư trên ứng dụng Coolcat (Báo Thanh Niên đã phản ánh). Theo đó, ngày 19.4, Công an TP.HCM nhận 600 đơn tố cáo của nạn nhân, đến ngày 23.4 nhận thêm 100 đơn tố cáo. Số tiền ước tính thiệt hại hơn 200 tỉ đồng. Đại tá Quang cho biết thủ đoạn của đối tượng là kêu gọi đầu tư, nộp tiền để hưởng lãi, dù giao dịch thua vẫn được bảo hiểm 100% vốn. Hiện Công an TP đang điều tra thêm để xác định nghi phạm cầm đầu.

Tại buổi họp báo, ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết đầu năm 2021 đến nay, tình hình an ninh chính trị tại TP được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với liền kề (giảm 9,75%). Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng TP.HCM vẫn còn xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng; các vụ cháy được kéo giảm nhưng vẫn xảy ra 2 vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng (làm chết 9 người), các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngày càng nhiều.

Theo ông Thắng, UBND TP đã chỉ đạo lực lượng Công an TP phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan “tín dụng đen”.

Ngọc Lê