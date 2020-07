Buôn lậu từ lòng heo đến ma túy, dược liệu…

Chiều nay (3.7), Tổng cục Hải quan cho biết, 6 tháng đầu năm, ngành đã chủ trì phối hợp, phát hiện và bắt giữ 1.587 vụ vi phạm, giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 216 tỉ đồng. Đặc biệt, 6 tháng, ngành hải quan đã khởi tố 6 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 17 vụ.

Trước đó, ngày 22.5, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cũng đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Nội Bài phát hiện 1 lô hàng dược phẩm từ Ấn Độ về Việt Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hàng hóa vi phạm gồm 4.998 tuýp kem trị nám (Hydroquinone Tretinoin and Mometasone Furoate Cream Melacare).

Trong tháng 6, ngày 4.6, hải quan Hà Tĩnh và cơ quan quản lý liên ngành phát hiện 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 5 kg ma túy đá, 1 kg ketamin, 1 bánh heroin. Vụ thứ 2 vào ngày 12.6, Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc – Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với Phòng PC04 – Công an tỉnh Sơn La, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Công an huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, Công an xã Chiếng Cang, huyện Sông Mã phá thành công chuyên án ĐT1.20, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Vụ thứ 3 là phát hiện và bắt giữ 9 kg ma túy tổng hợp gửi về TP.HCM qua Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP.HCM).